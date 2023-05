Laurențiu Reghecampf, filmuleț cu Bebeto, fiul său și al Aneimaria Prodan. Mesaj ironic la adresa mamei sale: „Așa spunea doamna”

În schimb, în dreptul filmulețului publicat în medul online, antrenorul celor de la Neftchi Baku a transmis un mesaj ironic la adresa fostei sale soții.

Citește și: Cât de frumoasă este fiica cea mare a Anamariei Prodan. Rebecca Dumitrescu a moștenit frumusețea de la mama ei

Ce mesaj i-a transmis Laurențiu Reghecampf sexy impresarei. Are legătură cu fiul lor, Bebeto

Fostul antrenor al Universității Craiova le-a arătat fanilor din mediul online un gest de afecțiune pentru Laurențiu Jr., fiul său care are acum 14 ani. Într-un filmuleț postat pe Instagram, Reghecampf deapănă amintiri cu băiatul lui și al Aneimaria Prodan, rememorând clipele petrecute împreună.

În schimb, în dreptul postării, antrenorul a transmis și un mesaj la adresa mamei lui Bebeto: „Parcă nu l vizita tatăl asa spunea doamna Prodan”.

Fanii au reacționat imediat, iar comentariile nu s-au lăsat așteptate: „Wow ce semănați ,sa fiți sănătoși”, „sa fiti sanatosi si fericiti asa tata asa baiat ....Doamne ajuta, Să fiți sănătoși și să vă iubiți toți copiii în mod egal!”, „Ce greu trebuie sa fie pentru acest copil sa treaca prin tot ce i se intampla de cativa ani…cu atat mai mult ca e baiat si cu ceilalti 2 fii aveti o legatura nealterata”, sunt doar câteva dintre mesajele lăsate de internauți la filmulețul publicat de Reghecampf în mediul online.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Corina Caciuc, imagine înduioșătoare cu băiețelul ei și al lui Reghecampf. Noi imagini cu micuțul de aproape un an

În ce relații a rămas Bebeto cu tatăl său, după ce a divorțat de mama lui și și-a refăcut viața

Într-un interviu acordat pentru Playtech la sfârșitul anului trecut, Bebeto a explicat că, după divorțul părinților lui, tatăl său nu l-a mai căutat.

„Nu. Pur și simplu nu a mai dat niciun semn de viață. Nici nu m-a mai contact! Nici eu pe el!”, a declarat Bebeto pentru Playtech.

Fostul soț al Aneimaria Prodan s-a mutat din România, după ce a semnat un nou contract în Azerbaidjan. Totodată, după divorț, și-a refăcut viața alături de Corina Caciuc, căruia i-a dăruit încă un băiețel, pe Liam.

Și sexy impresara și-a găsit alinarea în brațele altui om influent, Flavius Nedelea. Cei doi s-au afișat de puțin timp împreună, însă agentul FIFA susține că este mai liniștită și chiar împlinită.

„Sunt fericită, mai fericită ca niciodată. După nașterea copiilor mei, cred că sunt cele mai frumoase momente pe care le trăiesc. Cred că e momentul să trăiesc pentru mine și pentru noi și nu pentru lume.

Are bărbăție foarte mare, seninătate, suflet, caracter, orice are nevoie o femeie să fie fericită. Am hotărât amândoi să nu ne afișăm, este mai bine așa și e frumos. Suntem fericiți și este ok. Nu vreau să știe nimeni dacă e român sau străin. Este înalt, frumos”, a spus ea pentru GSP, înainte să facă publică relația cu omul de afaceri.

„Copiii mei sunt fericiți, pentru că după foarte mult timp i-am văzut zâmbind și când zâmbim toți înseamnă că a apărut soarele pe strada noastră. Să știi că mi-au atât de multă putere, cum nu am crezut vreodată. Eu cred că orice copil dă mamei putere fără limită. M-au ajutat enorm.

Fetele au fost alături de mine trup și suflet. Bebe, nu mai spun, nu s-a mișcat de lângă mine nicio secundă. Când am făcut consiliu de familie și au fost wow, mami, în sfârșit, am zis ok, asta e. L-am adus în fața copiilor. De la început le-am spus.

Eu am o relație cu copiii mei foarte deschisă și minunată. Încet, încet a fost ok, cred că a venit natural. El mi-a oferit cel mai frumos un viitor minunat, un zâmbet minunat, o stabilitate fabuloasă și faptul că știu când mă trezesc în fiecare dimineață că e cineva acolo pentru mine, care trăiește pentru mine”, a mai explicat ea, pentru sursa citată.

Alice pune la cale un complot fără precedent. Vezi episoadele noi Lia - Soția soțului meu în AntenaPLAY.