Laurette, dezvăluire cutremurătoare despre chinurile îndurate: „Mă spălau cu zăpadă iarna, ca să mă facă albă”

Victimă am fost si eu când eram mica si știu ce înseamnă sa te umilească alți copii in școala , îmi aduc aminte cum ma făceau cioara si râdeau de mine la baie ca sunt neagră si negri nu au voie la baia albilor, sau cum ma spălau iarna cu zăpada sa ma fac albă sa pot intra in curtea școlii , cum ma trăgeau de par ca aveam parul creț “ca na asa au negri parul creț” si ma trăgeau tare de par îmi ziceau ca am par de oaie neagră , îmi aduc aminte cum încă la facultate in anul 1 colegi aduceau ciocolata albă si făceau misto de mine sa mănânc sa ma pot murdari si eu la gura !!! da si astea sunt doar câteva umilințe , am crezut ca in timp vor dispărea dar nu , am observat asta din ce in ce mai des in randul adolescentilor. Ideea de a pune victima in genunchi, de a o inconjura incat sa nu se poata apara deloc e grav si trebuie sa răspundeți penal pentru aceste fapte grave.

Fetița mea anul trecut intr-o școala de stat a avut parte de o astfel de agresiune din partea unui coleg de clasa , in urma căreia a rămas fără un dinte, urmând ședințe la doctorul pshihologic sa își poată reveni sa treacă peste trauma suferită si de a o convinge sa se întoarcă din nou la școala întrucât a refuzat timp de 2 săptămâni, nu e ok ce se întâmpla .

Nimeni dar nimeni nu a luat nici o măsura bă din contra au încercat cu toți sa musamalizeze cazul fetiței mele, atât conducerea scoli cât si învățătoarea, spunându-mi ca putem rezolva daca lipimdintele in cabinetul medical din școala, va dați seama ce durere era in sufletul meu.

Sper si ma rog ca intr-o zi, cineva sa oprească aceasta răutate si sa transmitem copiilor noștri bunătate si iubire. Parintii batausei au cea mai mare vina si chiar trebuie pedepsiti.