Laurette, care a trăit atât în România, cât și în Franța pentru o perioadă, a făcut acum pasul decisiv pentru a se muta definitiv în Franța. Iată cu cât își vinde locuința.

Ea renunță la viața ei din România pentru a se stabili în capitala Franței alături de fiica ei și de partenerul ei, fotbalistul Magaye Gueye. Pentru a face acest pas, Laurette a pus la vânzare proprietatea sa din Tunari, București, solicitând aproximativ 240.000 de euro pentru vila cu patru camere construită în urmă cu cinci ani.

Laurette își vinde casa din București cu o sumă incredibil de mare. Cât cere pe louința de lux fosta asistentă tv

Cu toate că își vinde proprietatea, Laurette va avea în continuare o locuință în România, casa părintească din Brăila, unde poate sta când vine în țară. În plus față de vila din Tunari, Laurette a decis să se despartă și de afacerea ei din București, un salon de masaj, din cauza dificultăților de a o gestiona de la distanță.

”Vând vila din Tunari cu 240.000 de euro, dar mai am unde sta în România. Am casă la mama, în Brăila. Sper să o vând repede. Poziția casei este excelentă, cu de toate în apropiere. Este construită în 2019. Strada este asfaltată, deci e cu acces ușor, are supraveghere video, barieră la intrarea în complex.

Casa are 3 dormitoare, 3 băi, living, bucătărie, grădină, pomi fructiferi, terasă, loc de parcare. În Tunari sunt multe case de vedete. Sunt mulți artiști care locuiesc aici, care au cumpărat în zonă, s-a dezvoltat foarte mult. Sunt și magazine, tot ce trebuie”, a declarat Laurette, pentru playtech.ro.

Ea intenționează să vândă afacerea sau să o cedeze, cerând suma de 10.000 de euro pentru transfer. În ceea ce privește planurile sale viitoare, Laurette încă nu a decis cum va investi suma obținută din vânzarea proprietății și a afacerii sale.

”Salonul de masaj îl predau cuiva sau cel mai probabil voi vinde firma. Ce voi face cu banii? Nu știu, încă nu m-am gândit în ce voi investi cei 240.000 de euro, dar și banii din acest salon. Mă voi decide în curând”, a mai spus Laurette.

Cu ce se ocupă Laurette Atindehou de când a renunțat să apară la TV

De curând, Laurette Atindehou a uimit pe toată lumea cu un videoclip neașteptat. Aceasta s-a lăsat filmată în timp ce dansa în propriul salon de masaj, iar mai apoi a publicat filmulețul pe TikTok alături de un mesaj controversat.

„Eu la salon în așteptarea unui client. Vă aștept și pe voi la un masaj de relaxare cu uleiuri din îndepărtata Africa”, a scris ea.

Postarea ei a generat mai bine de 1.000 de like-uri și o mulțime de reacții din partea internauților. Frumusețea mulatrei nu a fost trecută cu vederea. Așadar, complimentele nu au întârziat să apară.

„Ești superbă!”, „Deci munca nu e grea!”, „Cât costă o oră de masaj”, „Unde putem face programări?!” sau „Vreau și eu!”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.

În urmă cu aproximativ 2 ani, Laurette Atindehou declara într-o emisiune TV că cere în jur de 400 de lei pentru 45 de minute de relaxare, iar 450 de lei pentru 50 de minute de masaj. Mai mult, aceasta a făcut și școala de masaj, iar acum oferă servicii în scop terapeutic clienților săi, potrivit click.ro.

Mulatra a avut nevoie de un împrumut la bancă pentru a-și deschide propria afacere, care îi aduce sume mari de bani în cont. Bruneta a investit mai bine de 70.000 de euro în salonul de masaj din Tunari.