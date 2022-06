Lavinia Pîrva, ținuta provocatoare pe care a purtat-o la emisiunea matinală Neatza cu Răzvan și Dani. Cum arată vedeta

Lavinia Pîrva și-a impresionat fanii cu apariția ei sexy, la primele ore ale dimineții, la matinalul Neatza cu Răzvan și Dani. Cântăreața a ales să poarte o ținută îndrăzneață. Deși în partea de sus are un tricou negru simplu, în partea de jos a ales o pereche de jeanși scurți de culoare neagră pe care i-a purtat cu ciorapi de plasă.

Lavinia Pîrva și noul ei proiect cu muzică balcanică

La brâu a adăugat peste blugi o salbă cu bănuți aurii. Pentru a-și accesoriza tricoul simplu, Lavinia a purtat mai multe șiraguri de mărgele albe și negre și o pereche de cercei mari.

Frumoasa brunetă a ales un machiaj simplu, de zi, iar părul și l-a purtat drept, pe spate. Cu zâmbetul pe buze, Lavinia a venit la emisiune pentru a discuta despre proiectele sale muzicale.

Bruneta cu trup de zeiță a știut cum să atragă atenția tuturor cu ținuta ei provocatoare. Întreaga ținută a fost completată de o pereche de cizme negre de piele.

Lavinia a povestit cu Răzvan Simion despre proiectul ei cu muzică sârbească. Ea povestit că încă din copi

“De mult mi-am dorit să fac proiectul acesta. Începusem de dinainte de pandemie, dar asta pentru că am avut foarte multe cereri, mai cântam așa la petreceri, mai îndrăzneam să cânt câte o piesă sârbească și avea succes. Și cumva am fost încurajată să fac asta. (…) Am o lună de zile de când am început să cânt cu acest proiect și lucrurile au luat amploare”, a povestit Lavinia.

Cântăreața spune că românilor le place să se distreze, le place muzica balcanică și tocmai de aceea au avut succes proiectele ei.

“Avem multe spectacole”, a mai zis Lavinia.

Lavinia a povestit că în continuare are un magazine online dedicate special doamnelor de care se ocupă în fiecare zi.

Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică trăiesc o frumoasă poveste de dragoste

Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică formează un cuplu de mai bine de 10 ani, iar cei doi au împreună un băiețel în vârstă de 3 ani pe nume Alexandru. Cei doi sunt foarte discreți și își țin viața personală cât mai departe de luminile reflectoarelor. De asemenea, ei au ales să nu își expună băiețelul în mediul online și de câte ori postează poze cu acesta, au grijă să nu îi arate chipul.

„Ne găsiţi într-un punct al vieţii noastre în care băieţelul nostru, Alexandru, împlineşte în curând 3 ani şi ne bucurăm tare mult unii de ceilalţi. O perioadă în care ne facem planuri de viitor, dar, în acelaşi timp, suntem conştienţi că unele dintre ele e posibil să nu fie realizabile, ţinând cont de contextul vremurilor actuale.”, a mărturisit Ștefan Bănică despre perioada frumoasă pe care o trăiește alături de soția și fiul lor.

De asemenea, cei doi au dezvăluit că secretul relației lor longevive este încrederea, libertatea, înțelegere și comunicarea.

„Relaţia noastră e construită pe încredere şi libertate. Eu merg pe premisa că nimeni nu poate pierde pe nimeni, pentru că nimeni nu deţine pe nimeni. Aşa că ne iubim necondiţionat.”, a mărturisit Lavinia Pîrva, conform sursei citate mai sus.

