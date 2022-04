De ce nu își expun Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva fiul în public. Motivul pentru care fanii nu știu cum arată micul Alexandru

Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică au explicat pentru Viva motivul pentru care nu își doresc să-l expună în public pe fiul lor. Ștefan Bănică a declarat că își dorește ca fiul lui să-și trăiască o copilărie normală.

„Nu ne-am dorit să-l expunem momentan. Cu siguranţă vom face acest lucru atunci când vom simţi”, a spus Lavinia Pîrva.

„Alexandru are tot dreptul să se bucure de copilăria lui, nu-mi doresc să fie arătat cu degetul că e copilul nostru. Doamne fereşte!, nu ne ascundem de lucrul ăsta, dar nici nu-l băgăm în faţă doar de dragul de a apărea. Îmi doresc să se dezvolte exact ca un copil normal, fără presiuni venite din afară”, a continuat Ștefan Bănică.

Totuși, artistul a realizat o descriere a mezinului său, precizând că îi calcă pe urme în ceea ce privește pasiunea pentru muzică și dans.

Cum l-a descris Ștefan Bănică pe fiul său cel mic

„Alexandru are simţul umorului, e isteţ, face ghiduşii, îi place muzica, îi place să danseze. E greu de enumerat ce crede un tată despre copilul lui fără a fi subiectiv şi fără a exagera, ceea ce eu încerc să nu fac. Dar este un copil cu foarte mult farmec”, a preizat Ștefan Bănică.

Întrebat dacă își mai dorește un copil, Ștefan Bănică a răspuns:

„Am trei copii şi îi mulțumesc lui Dumnezeu, pentru că toţi trei sunt mai mult decât mi-am închipuit. Nu mi se pare că un copil vine pe lume când vrei tu. Ai impresia că tu decizi când vrei să devii părinte. E doar o senzaţie, mi se pare că lucrurile sunt predestinate. N-aş fi crezut niciodată că o să am un copil la 51 de ani, dar mă bucur enorm”, a declarat Ștefan Bănică pentru Viva.

Ștefan Bănică vorbește adesea cu emoție despre familia sa.

"Viața personală e pentru mine ca o baterie din care îmi iau energia înapoi. Îmi iau încărcătura de care am nevoie din sânul familiei mele, apoi mi-o iau de la public. Dar viața personală nu este întotdeauna cum ți-o dorești sau cum ți-o planifici. Tu ai niște nevoi, celălalt are alte nevoi, echilibrul este extrem de important. Bateria trebuie s-o încarci de la familie. Ea trebuie să fie încărcată din toate părțile. În momentul în care nu conștientizezi chestia asta, întotdeauna vor fi regrete. Copiii mei au drumul lor. Ei au drumul lor. Pot să le dau o direcție după care se duc dacă vor. Dar ei au viața lor. Le-aș spune să fie ceea ce-și doresc, să nu-și abandoneze ideile, visele. Tot ce vreau e să le dau încredere, să ia ce e bun. N-ai să te minți, aici e vorba de asumare.", spunea Ștefan Bănică anul treut, în podcastul lui Mihai Morar, Fain și Simplu.

