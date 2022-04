Motivul neștiut pentru care Lavinia Pîrva nu a mai acceptat oferte în televiziune de când a devenit mamă. Ce a declarat vedeta

Lavinia Pîrva și-a deschis sufletul și a discutat deschis despre motivele pentru care ea nu a acceptat niciun proiect tv de când a născut. Iată ce spune frumoasa cântăreață.

Lavinia Pîrva, despre faptul că a refuzat mai multe proiecte tv de când a devenit mamă

Lavinia Pîrva a povstit în cadrul unui interviu pentru viva.ro faptul că încă nu a găsit un proiect tv care să i se potrivească perfect. Deși își dorește să își înceapă cariera și în acest domeniu, aceasta își dorește să găsească ceva pe placul ei.

Citește și: Imagine cu fiul cel mic al lui Ștefan Bănică și al Laviniei Pârva. Cum a fost surprins micuțul de către mama sa

„Ai să fii surprinsă, dar nu am avut atât de multe propuneri încât să nu fiu capabilă să aleg una. Iar dacă au existat propuneri, unele nu mi s-au părut potrivite, şi atunci am fost nevoită să refuz. Da, cred că este momentul în care aş putea să fac ceva şi în televiziune, însă un lucru care să mă caracterizeze. Şi cred că sunt destule… Trebuie doar producătorul care să simtă lucrurile acestea, să mă placă şi să mă vadă pe mine potrivită într-un anumit context sau proiect. Asta ţine de talentul producătorului. Eu cred că toate lucrurile în viaţă apar la momentul potrivit. Aştept propuneri! (zâmbește)”, a declarat ea pentru sursa citată mai sus.

Iată ce spune ea despre proiectele muzicale pe care vrea să le demareze:

„Faptul că Alexandru a apărut în viaţa mea m-a ajutat să trec mult mai uşor prin această perioadă, care a adus multă suferinţă şi frustrare artiştilor. Pe scenă am tot urcat, ba în sala de repetiţii, ba la TV, chiar şi la unele concerte, însă ce e important de spus este faptul că totul e bine când se termină cu bine. Acum lucrez la proiectul meu de muzică cu influenţe balcanice, în mod special muzică sârbească şi, în curând, voi lansa câteva clipuri, iar agenda pentru evenimente începe să se umple, pentru că oamenilor le place să se distreze, să danseze şi să fie voie bună. Aşa că sunt convinsă că acest proiect va fi bine primit şi apreciat de către public”, a mai spus ea.

Citește și: Imagini video rare cu fiul cel mic al lui Ștefan Bănică. Cum a fost filmat micuțul pe stradă de paparazzi

Lavinia Pîrva s-a confruntat cu kilogramele în sarcină

Tânăra mămică a povestit că s-a confruntat cu retenția de apă în timp ce era gravidă, iar după ce a născut a ținut o dietă strictă care s-o ajute. Din fericire, artista are acum măsurile dorite și un trup cu care să se mândrească pe timpul sezonului cald, pe litoral.

Gurile rele susțineau pe atunci că îi va fi foarte greu să ajungă din nou la greutatea inițială, dar se pare că soția lui Bănică le-a demonstrat tuturor că disiplina și ambiția sunt suficiente pentru orice îți propui.

„Copilul meu e atât de sănătos pentru că eu am mâncat de toate. Eu am mâncat, evident, sănătos, dar nu am mai ținut cont neapărat. Am mâncat tot ce am poftit. La un moment dat am mâncat foarte multe fructe, mâncam gutui în special, se pare că cel mic este ok, nu am ținut dietă, nu m-am oprit de la dulciuri.

Simțeam în permamență nevoia să mănânc alimente sănătoase. Nu au fost probleme. Am avut o sarcină normală, nu a fost cea mai ușoară, am luat câteva kilograme, am avut retenție de apă, dar am rezolvat-o repede după ce am născut. Sunt femei care se îngrașă șapte kilograme, eu am luat destul de multicel”, a declarat Lavinia Pîrva.

Un concurent a părăsit competiția la Chefi fără limite ▶ Vezi noul episod în AntenaPLAY