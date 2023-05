Lewis Capaldi și Ellie MacDowall, cel mai nou cuplu de la Hollywood. Cum a început povestea lor de dragoste

Cântărețul, în vârstă de 26 de ani, a fost surprins la plimbare, la brațul actriței de 23 de ani, notează Daily Mail.

Citește și: Rapperul american 6ix9ine, probleme de sănătate după concertul din Costinești. Artistul și-a anulat planurile din cauza stării

Lewis Capaldi și Ellie MacDowall, surprinși într-o plimbare romantică

Artistul hitului Someone You Loved, care a adunat peste 600 de milioane de vizualizări pe YouTube, a ales o ținută lejeră, mai exact o combinație de tricou cu o pereche de pantaloni negri, la care a asortat niște adidași albi. La rândul ei, Ellie a optat pentru o ținută elegantă, dar totuși sport, alegând un top verde și o pereche de pantaloni negri, la care a asortat o geantă roșie.

Lewis Capaldi a fost văzut prin Los Angeles, după ce a susținut un concert la The Greek Theatre la începutul acestei săptămâni.

„Am o iubită și relația merge foarte bine, sunt fericit, mă simt bine în toate aspectele vieții”, a declarat artistul la un post de radio.

Cântărețul a fost văzut pentru prima dată cu noua lui iubită în noiembrie, când cei doi au ieșit apoi la o cină romantică. Au fost surprinși ulterior în februarie, la un eveniment monden.

Se pare că au multe în comun, de asemenea, pentru că Ellie știe să facă actorie, să cânte și să danseze.

Citește și: Ana Morodan s-a internat într-o clinică de psihiatrie. Cât costă o cameră la clinica în care s-a internat

Anul acesta, Ellie va avea și un rol principal în noul film biografic Archie - interpretat de actorul Cary Grant.

Serialul dramă care va avea patru părți va acoperi începuturile sale în Marea Britanie până la ascensiunea lui spre succes în America. Ellie va juca rolul fiicei sale, Jennifer Grant, în serial.

Lewis Capaldi s-a întâlnit anterior cu câștigătoarea Love Island, Paige Turley, între 2014 și 2016.

Se spune că ea a inspirat albumul său de succes, Divinely Uninspired To A Hellish Extent, și cântecul său de succes, Someone You Loved.

Cântărețul a cunoscut succesul în 2019, după ce single-ul său de succes Somebody You Loved a ajuns pe primul loc în UK Singles Chart și a rămas timp de șase săptămâni.

Lewis a dezvăluit că a fost inclusiv pe aplicația de întâlniri Hinge după ce a fost exclus de pe Tinder și Bumble pentru că oamenii nu credeau că este real.

Răsturnări de situație și momente dramatice în cele mai noi episoade. Lia - Soția soțului meu se vede în AntenaPLAY!