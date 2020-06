Lidia Buble a dat marea veste pentru fani! Vedeta este în culmea fericirii: „Am visat la acest moment”

Lidia Buble are toate motivele să fie mândră

„Cand iti doresti si visezi tot mai departe, atunci lucrurile ti se intampla...asa cum ti-ai dorit. Pot spune ca am visat la acest moment. Momentul in care pasiunea si determinarea sa se regaseasca in zambetele, trairile si satisfactia fiecaruia dintre voi. Da, datorita voua si a celor care au contribuit ca piesa "La Luna" sa ajungă peste hotare!

Va anunt, astfel, dragilor, ca "La Luna" feat Costi & Jay Maly este difuzata pe 40 Principales Spania, cel mai mare radio din lume, dar si in alte 9 tari!!!

Premiera a avut loc in cadrul emisiunii @40globalshow, prezentata de celebrul @tonyaguilarofi.

Este o reusita a intregii mele echipe, @catmusicspain & Cat Music Latin, care a propulsat piesa alaturi de nume mari ale muzicii globale. Sunt printre singurii artisti Cat Music care au obtinut drumul catre o cariera internationala.