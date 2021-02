Lidia Buble a primit un cadou din partea unui admirator secret. Cum a reacționat artista

Lidia Buble a avut parte de o surpriză ce i-a adus zâmbetul pe buze imediat, însă nu s-a așteptat niciodată ca aceasta să fie din partea unui admirator secret. Artista nu s-ar fi gândit niciodată că o seară obișnuită în oraș se poate transformat într-un moment de-a dreptul memorabil și spectaculos.

Vedeta a găsit pe parbrizul mașinii sale un buchet de-a dreptul extraordinar de lalele, care a impresionat-o încă din prima clipă. Aceasta i-a mulțumit admiratorului secret din tot sufletul și le-a prezentat celor 1.3 milioane de prieteni de pe Instagram florile superbe, prin intermediul unui Instastory.

"Care ești mă? Am fost să mănânc, am plecat, am venit să iau mașina să plec spre casă și aveam acest buchet superb de lalele pus pe parbrizul mașinii. Mulțumesc mult de tot, nu știu cine ești, dar îți mulțumesc.", a povestit Lidia Buble în câteva Instastory-uri, vizibil emoționată și uimită de gestul unic făcut de cel care i-a oferit câteva zâmbete doar cu un buchet de lalele.