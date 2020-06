Lidia Buble a răbufnit! Artista a transmis primul mesaj după despărțirea de Răzvan Simion. Reacția neașteptată a cântăreței

„Vai, ce mi-ați făcut! Doamne, cât de tare! Fetelor, i love you! Vă iubesc!”, a scris vedeta într-o postare de pe Instagram.

Deși a fost nervoasă pe fani săi, artista le-a trimis și lor un mesaj de mulțumire prin intermediul rețelelor de socializare: „Mulțumesc pentru toate gândurile bune, sunteți în inima mea! Vă pup și îmbrățișez cu mare drag”, a scris Lidia Buble.

Răzvan Simion a anunțat despărțirea pe Instagram

Răzvan Simion a fost cel care a anunțat despărțirea de Lidia Buble.

Se pare că motivul despărțirii dintre cei doi este faptul că Lidia nu se mai simte fericită alături de Răzvan. Acesta consideră că din iubire trebuie să îi redea artistei libertatea.

„Au fost ani in care m am iubit prea putin in timp ce primeam prea multa iubire cu care nu stiam ce sa fac.

Au fost ani in care m am ferit de iubire ca de cel mai mare dusman. Au fost ani in care iubirea mi a fost oxigen.

Ce am invatat pana acum despre iubire? Iubirea inseamna daruire, libertate emotionala, inseamna a vrea din suflet sa il vezi pe celălalt fericit.

Astazi Lidia nu mai este fericita langa mine. Ii cer iertare pentru ca la un moment dat am devenit insuficient. Si ma iert si pe mine pentru ca nu am mai avut ce sa ofer cand poate ar mai fi fost multe de oferit. De maine vreau sa o vad pe Lidia fericita, vreau sa ii sclipeasca ochii din nou in razele soarelui, asa ca ii redau libertatea. Plecam amandoi intr-o calatorie a regasirii de sine. Dar separat. Am fost copil, am fost tanar iar astazi sunt intelept.", a scris Răzvan.

Lidia Buble, declarații surprinzătoare! Artista susține că nu are regrete: "Nu aș schimba absolut nimic, pentru că toate lecțiile vieții sunt menite a ne maturiza. Sunt o persoană mulțumită de mine însămi, fără regrete”​

Răzvan a încheiat ulterior mesajul său printr-o învățătură:

Copilul râde:

„Înţelepciunea şi iubirea mea e jocul!”

Tânărul cântă:

„Jocul şi-nţelepciunea mea-i iubirea!”

Bătrânul tace:

„Iubirea şi jocul meu e-nțelepciunea!” L.B.

Viața frumoasa, Sufletel!”