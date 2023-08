Lidia Buble, atacată de față cu toată lumea în vacanța din Saint-Tropez. Ce a avut de împărțit cu ea o femeie dintr-un restaurant

Cântăreața a fost protagonista unui episod extrem de neplăcut într-un restaurant din Saint-Tropez, acolo unde a plecat în vacanță cu surorile sale. Află din rândurile de mai jos despre ce este vorba!

Lidia Buble a povestit pe contul personal de Instagram, la secțiunea Instastory, despre experiența prin care a trecut în timp ce lua masa alături de surorile sale la un restaurant din Saint-Tropez. Iată ce s-a întâmplat acolo!

Ce spune Lidia Buble despre gestul care a avut loc în restaurantul din Saint-Tropez: „De gelozie că m-am ridicat în tată splendoarea mea”

Lidia Buble a povestit că totul a decurs bine până când a decis să se ridice de pe scaunul pe care stătea la restaurant.

Atunci, din senin, o femeie a aruncat cu o felie de pâine și șampanie după ea. Cu toate că a făcut haz de necaz și consideră că femeia a acționat din gelozie, cântăreața recunoaște că, pe moment, s-a speriat:

„Să vedeți ce am pățit aseară. Am ieșit în oraș și, stând la masă, la un moment dat m-am ridicat și eu ca orice om din restaurant care se mai mișca stânga, dreapta. Oameni buni, deci ca să vedeți la ce cote înalte au ajuns gelozia și prostia, că sunt șocată până în ziua de azi. Când îmi trece o franzelă pe lângă cap, mai stau un pic, simt un jet pe picioare, dar cu viteză așa. Zic: <<Ce Doamne iartă-mă>>… mă uit… ca și cum ți-a dat cineva cu un lighean cu apă pe picioare. Mai stau un pic, al doilea val. Când colo, o femeie, de gelozie, că m-am ridicat în toată splendoarea mea, să mă mișc că am stat prea mult jos.”, a povestit Lidia Buble pe Instagram, citată de profm.ro.

Lidia Buble a precizat că femeia ar fi vrut să o lovească „în față sau pe haine”

Lidia Buble a continuat și a explicat că gestul femeii a atras atenția tuturor celor prezenți în restaurant.

Mai mult, cântăreața a spus că aceasta ar fi vrut să o nimerească în față și pe haine, însă nu a făcut decât să o atingă foarte puțin pe picioare:

„Eu și cu Daiana ne-am întors că nu înțelegeam ce se întâmplă, că pe lângă mine mai erau și alte femei care dansau. Când colo, una în spatele meu, ce mare satisfacție pe ea că a dat cu franzela și cu două pahare de șampanie, era foarte fericită, însă ciuda mare a venit că ea, de fapt, voia să-mi dea în față sau pe haine, dar, nu m-a nimerit decât pe picioare și franzela a trecut așa cu viteză pe lângă mine.

Eu am rămas șocată. Tot restaurantul se uita la femeia aia, pentru că nu înțelegea reacția ei nimeni. Boală grea gelozia asta, ce să faci…(…) Oare mai mergem la plajă azi? Să nu plecăm bătute de aici. Avem trening să ne luăm pe plajă? Apropo, o să postez niște poze acum, cred că sunt un pic cam sexy, dar asta e, ce vină am eu?.”, a mai transmis cântăreața, citată de sursa menționată mai sus.

