Lidia Buble a dezvăluit de ce își ascunde relația cu iubitul ei, mai în vârstă. Ce spune despre inelul pe care l-a primit de la el

Lidia Buble a explicat de ce nu-și oficializează relația de iubire cu afaceristul Horațiu Nicolau, deși cei doi au fost surprinși mai îndrăgostiți ca niciodată, în spațiul public.

Horațiu Nicolau este un afacerist cunoscut, în vârstă de 61 de ani, care face o avere din mai multe surse de venit. De ceva timp, a divorțat de fosta soție, Andreea, cu care are doi copii. Acum mai mulți ani, la botezul fiicei sale a cântat însăși Madonna, notează Cancan . În plus, a fost nașul de cununie la Cristi Borcea și Valentina Pelinel.

O să fac ca tati, până acum am fost naivă și prea m-am expus și am postat de toate. «Mă fată, tu să îmi aduci în casă un bărbat când ai de gând să te măriți. Ai de gând să te măriți, bine. N-ai de gând, rupe orice legatură».

Conflicte, șantaj și o dispariție misterioasă ▶ Episodul nou The Road: The Tragedy of One e în AntenaPLAY