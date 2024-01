Lidia Buble, detalii despre dieta pe care o are. La ce aliment este alergică, dar nu poate renunța: „mă irit maxim, dar merită”

Lidia Buble a oferit câteva detalii despre dieta echilibrată pe care o are, dar și despre slăbiciunile și alergiile alimentare. Iată cum se menține în formă!

Lidia Buble este o fire sportivă și povestește că ține cont de o dietă echilibrată bazată pe alimente sănătoase, dar că nu este cazul să se abțină de la ceva atunci când poftește.

Ce dietă ține Lidia Buble

Artista se declară într-o oarecare măsură vegetariană, pentru că singura carne pe care o mănâncă este cea de pește. Lidia se mândrește cu faptul că reușește să mențină un echilibru atunci când vine vorba de mâncare, printre felurile principale ale acesteia regăsindu-se salatele, supele de tăiței și peștele.

Deși ține cont să mânânce cât mai sănătos, cântăreața mărturisește că are câteva slăbiciuni pe care nu le poate refuza niciodată. Atunci când vine vorba de deserturi, plăcinta cu mere și jeleurile sunt printre primele alimente de la care nu se poate abține.

„Eu sunt, oarecum, vegetariană, iar în afară de pește, nu mănânc carne deloc. De mică am acest stil alimentar sănătos. Din meniul meu zilnic nu lipsesc peștele, pastele, salatele și, deliciul suprem, supa cu tăiței de casa (primiți de la mama mea). În rest, ca și dulce, atunci când am un cheat day, mă delectez cu o plăcintă cu mere sau …jeleuri” a precizat artista pentru Spynews.ro

Cu toate acestea, există și un aliment pe care Lidia îl adoră, dar pe care nu îl poate savura exact așa cum aceasta își dorește. Din cauza alergiei alimentare pe care o are, artista este nevoită să suporte efectele adverse care apar imediat după consum. Lidia a ținut să precizeze că încă mănâncă alimentul la care este alergică pentru că îi place extrem de mult.

La ce aliment este alergică artista, dar nu poate renunța

Artista a povestit faptul că este alergică la fistic, dar că acest aspect nu o va opri din a consuma ori de câte ori i se face poftă. Deși intoleranța ei se manifestă imediat prin inflamație la nivelul limbii, iritații puternice și dureri, cântăreața nu vrea să renunțe sub nici o formă la fistic.

„Deși am intoleranță la fistic, stiți că în 5 minute o să am limba cât casa și o să mă irit maxim, dar merită”, a declarat Lidia Buble.

Frumoasa cântăreață a detaliat că întotdeauna a avut grijă la ce mănâncă, punând aspect pe disciplina pe care a urmat-o încă din copilărie. Lidia trece printr-o perioadă foarte bună, iar acest aspect se vede cu ochiul liber din toate punctele de vedere.

„Dacă de mică am fost sportivă, cred că, și în momentul de față, am o disciplină bine pusă la punct. Am grijă să mănânc sănătos, să îmi fac rutina de îngrijire facială pentru a fi, mai tot timpul, cu tenul aerisit și curat, am reînceput ședințele la sală și, de nelipsit în programul meu, masajul cu bambus. În plus, am o energie și doză mare de a-mi surprinde publicul cu și prin muzica mea, încât e un MUST să fiu în cea mai bună formă a mea” a mai adăugat aceasta.

