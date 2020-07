LIdia Buble, melodie nouă! Artista a lansat piesa, "Cu ochii ăia verzi", o balađă romantică, superbă! | VIDEO

Lidia Buble și-a început cariera în 2014 cu piesa „Noi simțim la fel“, iar în același an a câștigat premiul „Best New Act“ la Romanian Music Awards. Au urmat single-uri ca „Inima nu știe“, „Le-am spus și fetelor“ (feat. Amira), „Mă cerți“ (feat. Adi Sînă) și „Mi-e bine“ (feat. Matteo), piese ce au adunat sute de milioane de vizualizări pe YouTube.

În octombrie 2017, artista a lansat „Cămașa”, apoi și-a surprins bublișorii cu hitul „Sub apă”.

În 2018 a lansat „Tu”, urmat de, „Asta sunt eu”, o piesă sinceră și prima colaborare dintre artistă și What’s UP. A lansat apoi „Undeva la mijloc”, iar în octombrie, Lidia a colaborat cu Descemer Bueno, unul dintre cei mai iubiți artiști latino din lume, pentru „Margarita”. „Lacătul și femeia”, un single de succes lansat de către artistă în urmă cu cinci luni, a cucerit topurile de specialitate și a adunat peste 15 milioane de vizualizări pe YouTube.

La începutul lunii mai, artista a colaborat cu Jay Maly și Costi pentru „La Luna”, un single cu vibe-uri latino si versuri în spaniolă, pentru cei cu „sangre caliente”.

