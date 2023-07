Lidia Buble, ținuta transparentă care nu a putut să-i acopere bustul generos. Cât de senzuală a apărut pe internet cântăreața

Lidia Buble a apărut pe Instagram într-o ipostază inedită pe rețelele de socializare. Cântăreața a purtat o ținută transparentă care nu a fost capabilă să-i acopere bustul generos pe care îl deține.

Cântăreața Lidia Buble a arătat senzațional pe rețelele de socializare într-un outfit care i-a pus în valoare bustul generos pe care îl deține. Aceasta a purtat un tip de body care i-a pus în valoare bustul generos, dar și trupul frumos pe care ea îl deține.

„A fost singura oglindă în care am reușit să-mi fac și eu o poză înainte de concert🙈😂 Nu mă certați. P.S: am uitat să-mi pun ștrampiiiiiii”, a scris Lidia Buble pe rețelele de socializare, în descrierea fotografiei de pe Instagram.

De ce nu apelează Lidia Buble la operații estetice

Lidia Buble a vorbit mereu deschis despre aspectul său fizic și pune că nu simte nevoia unei schimbări. Se simte înzestrată de mama natură și cu toate că a fost subiectul numeroaselor controverse din cauza formei nasului ei, artista spune că nici asta nu a împins-o să apeleze la vreo intervenție estetică, deși spune că nu este împotriva acestora.

dacă este în regulă sau nu, pentru că fiecare alege ce face cu propriul corp. Eu sunt adepta intervențiilor de genul dacă există ceva de ordin funcțional și trebuie „reparat” dar, în rest, în ceea ce ma privește nu aș apela să-mi fac vreo ajustare. A fi natural este unic și de mare mândrie!”, a spus Lidia Buble pentru Spynews.ro.

Lidia Buble spune că își acceptă fiecare parte din corp și este recunoscătoare că este sănătoasă.

„Eu sunt de părere că nimeni nu are vreun defect. Nu am avut, vreodată, complexe sau să spun că mă deranjează ceva la mine. Dimpotrivă, am mulțumit Celui de Sus că m-am născut, crescut sănătoasă și că sunt mandră de cum sunt. Iar, atunci când primeam multe mesaje legate de nasul meu, să știți că nu mă deranja. Ba spuneam, și încă susțin asta, că nasul acesta e unic, cu personalitate. Asta mă face să fiu aparte…originală”, a mai spus Lidia Buble.