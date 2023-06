Lidia Fecioru, poveste de viață desprinsă din filme. Motivul incredibil pentru care a divorțat și nu mai vrea să-și refacă viața

Lidia Fecioru a practicat mai multe meserii de-a lungul timpului, însă a devenit cunoscută bioenergoterapeut și astrolog. Astăzi, ea este una dintre cele mai cunoscute persoane care practică aceste meserii, iar pildele sale despre viață au ajutat mulți oameni. Lidia Fecioru se declară o femeie trecută prin viață și asta pentru că a avut parte de multe experiențe care au pus-o în încurcătură.

„Am învățat să nu mai trăiesc pentru alții. Am avut foarte mult de luptat cu mine ca să-mi dau seama că nu trebuie să trăiesc pentru alții și nici să nu-mi pese ce spun alții. Se spune că pe invidios nu trebuie să fii supărat pentru că invidiosul, doar pentru că te invidiază știe că ești mai bun ca el”, spune Lidia Fecioru.

Lidia Fecioru a divorțat de soț după ce el i-a spus că e grasă

Lidia Fecioru a avut parte de foarte multe provocări în viață și a trăit mereu pe premisa conform căreia „ce nu te omoară te face mai puternic”. A divorțat de trei ori și spune că nu-i pare rău, mai ales că de unul dintre soți a divorțat după ce acesta a jignit-o. Lidia Fecioru a trecut printr-o perioadă grea când s-a luptat cu kilogramele în plus, iar partenerul ei de viață îi făcea reproșuri privind aspectul fizic. Atunci, ea a luat o decizie radicală: a slăbit și apoi a divorțat.

„Soțul meu a zis că arăt ca o vacă, deși nu arătam... pentru că eu când mă îngraș, mă îngraș proporțional și când slăbesc, slăbesc la fel. Am slăbit 30 de kilograme și a zis: oo, acum, da. Și i-am zis: acum nu mai vreau eu să trăiesc cu tine. Și el mi-a zis: dar eu nu am nevastă de lăsat. Tu nu înțelegi: eu te alung”, a povestit Lidia Fecioru.

Întrebată dacă nu îi lipsește o prezență masculină, Lidia Fecioru a negat și a mai explicat că are mereu pe cineva la ea acasă, deși locuiește singură.

„Nu mai am răbdare. Am puțin timp pe care aș vrea să-l folosesc pentru mine personal și îmi iubes prea mult copiii ca să mai încapă cineva. Dacă nu am neamuri de la Chișinău, am de la Sibiu, dacă nu de la Cluj. Și uite așa, încontinuu... și acum am pe cineva la mine acasă. Trebuie să ajutăm oamenii”, a mai declarat Lidia Fecioru.

Ce dietă a ținut Lidia Fecioru. Bioenergoterapeutul a slăbit 30 de kilograme în doar câteva luni

„Am ajuns de la 90 de kilograme la 60 cu multă voință. Dar știi de ce? Pentru ca m-am îmbrăcat într-o rochie și soțul meu mi-a reproșat. Atunci mi-am dat seama că omul de lângă mine nu mă mai iubește deloc. Am slăbit, am divorțat.

Am speculat un regim alimentar, regimul Demis Rhoussos, e dietă disociată. În regim era așa: 3 zile de proteine animale, 3 zile de proteine vegetale și 3 fructe. Fructele conțin zahăr, iar eu nu am vrut să le mănânc.

Mie nici nu-mi plac fructele. Din partea mea, fructele să crească și iarna în pom. Nu am mancat pâine, dulciuri, făinoase, cartofi, pe care nu îi mănânc nici acum, acidulate, pe care nu le beau nici acum și fructe. Acum mai mănânc din când în când fructe, dar conțin zahăr.

Erau zile când organismul simțea nevoia, și era logic. Atunci luam câte un cubuleț de ciocolată neagră, care ținea locul și de cofeină și de dulce. Îmi făceam ceaiuri din fructe de pădure uscate, asta ca să beau mai multe lichide și să aibă o culoare, să nu fie apa chioara.

Regula cea mai importantă să scapi de kilograme este să renunți la pofte. Dacă îți pui ordine în minte, e ca în viață. Trebuie să știi ce vrei. Voința e pe primul loc”, declara Lidia Fecioru în urmă cu câțiva ani într-un interviu.

