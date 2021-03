Lindsay Lohan, de la cea mai îndrăgită fetiță, la copil problemă și pușcărie. Cum arată și ce face acum, după ani de scandaluri

Lindsay Lohan și-a făcut un renume la Hollywood încă de mică, atunci când a apărut în filmul The Parent Trap, ce a ajutat-o să-și creeze un renume la nivel mondial.

Rolurile sale din The Parent Trap, în care a jucat gemene, a fost atât de convingător, încât mulți fani au crezut inițial că au de-a face cu două surori.

După acel film, ea a jucat în numeroase pelicule de succes, printre care se numără Life-Size (cu supermodelul Tyra Banks), Freaky Friday (cu Jamie Lee Curtis), Confessions of a Teenage Drama Queen, Mean Girls, Herbie: Fully Loaded, Just My Luck și I Know Who Killed Me.

Cum arată și ce face Lindsay Lohan acum, la vârsta de 34 de ani