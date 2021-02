Paris Hilton a împlinit 40 de ani. Cum arată și ce face acum ”fata rea a Hollywood-ului”

Vezi cum arată Paris Hilton acum în GALERIA FOTO

În anul 2000, ea a fost fotografiată pentru Vanity Fair de către celebrul fotograf David Lachapelle, alături de sora ei, Nicky Hilton.

Ea a început să apară pe podiumuri din întreaga lume, ce i-a oferit oportunitatea să apară și în filme, precum Zoolander, cu Ben Stiller, Nine Lives, Win a Date with Tad Hamilton!, House of Wax, National Lampoon's Pledge This!, The Hottie and the Nottie, Repo! The Genetic Opera și altele.

În scurt timp, ea a început să apară pe covorul roșu peste tot în Hollywood și pe coperta numeroaselor reviste din acea perioadă. În acea perioadă, Paris era una dintre vedetele urmărite peste tot de paparazzi și pozele cu ieșirile ei în oraș făceau înconjurul lumii.