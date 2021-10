Lino Golden, schimbare radicală de look. Artistul nu mai arată așa cum mulți îl știau

Lino Golden face parte din categoria artiștilor care au avut parte de o “explozie” pe piața muzicală. Sub atenta instruirea lui Alex Velea, Lino Golden a reușit să cucerească piața din România.

Artistul se diferențiază cu stilul său unic, corpul plin de tatuaje și părul diferit. Dacă oamenii s-au obișnuit cu el brunet și apoi blond, în ultima vreme Lino Golden nu și-a mai schimbat culoarea părului.

Lino Golden are părul alb. Cum arată artistul după schimbarea radicală de look

Radu Cârstea, cunoscut pe numele de scenă Lino Golden, se mândrește cu o carieră de succes în industria muzicală și de o mulțime de persoane care îi apreciază talentul, pe rețelele sociale.

Mai mult decât atât, pe lângă calitățile vocale, artistul se mândrește cu un fizic de invidiat. Se pare totuși că artistul a vrut să apeleze la o transformare radicală și și-a decolorat podoaba capilară.

Transformarea este uluitoare și mulți nu s-au așteptat ca Lino Golden să revină la culoarea de altădată. Acesta s-a filmat pe Instagram în timp ce se afla pe mâna stilistului său, care îi punea pe păr produsele de decolorare.

Lino Golden nu s-a rezumat doar la a surprinde momentul din timpul transformării, ci a arătat admiratorilor de pe pagina de Instagram și rezultatul final. Cu ajutorul produselor potrivite artistul a reușit să obțină un alb curat.

Lino Golden a avut o pasiune pentru muzică încă din copilărie, însă s-a confruntat și cu kilogramele în plus. Acesta era un băiat supraponderal din Brașov, care la vârsta de 6 ani a descoperit violoncelul și pianul, iar la vârsta de 13 ani a compus prima sa piesă de hip hop, numită „Jumate”.

Mai târziu, destinul avea să-i surâdă, cântărețul Alex Velea l-a luat sub brațul său protector și l-a făcut artist în toată firea. Drept răsplată, Radu, astăzi Lino Golden, i-a tatuat chipul pe brațul său.

La vârsta de 14 ani, artistul avea 100 de kilograme, deși a reușit să slăbească 30 de kilograme, urmele au rămas pe corp.

Lino cântărea 100 de kilograme la mai puțin de 14 ani, apoi a reușit prin multă muncă să slăbească mai bine de 30 de kg, însă urmele i-au rămas. Acesta a decis să se opereze pentru a scăpa de piele întinsă cu care a rămas după ce a slăbit

"Am trecut prin multe lucruri ca să ajung aici. S-a râs de mine când eram gras, am slabit 30 de kg, am rămas cu exces de piele pentru că am slăbit prea repede, așa că am avut nevoie de aceasta operație pentru mine în primul rand. Nu vă lăsați afectați de oamenii care vă judecă. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru ambiție și medicului meu pentru munca lui. #DacaVreiPoți", a fost mesajul cântărețului, după ce și-a făcut operația pentru a scăpa de excesul de piele.

Lino a fost tovarăș cu Mario Fresh încă din copilărie, iar Alex Velea i-a format pe amândoi. Problema kilogramelor în plus le-a dat amândurora bătăi de cap, însă nu au renunțat. În prezent, ambii se bucură de o formă fizică de invidiat.

