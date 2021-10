Lino Golden și Jador, anunțul referitor la piesa pe care o aveau de lansat în colaborare. Ce au spus cei doi artiști

Lino Golden și Jador aveau pregătită o piesă în colaborare, însă din cauza unori probleme, cei doi au anunțat, la momentul respectiv, că nu o vor mai lansa. Artiștii au făcut noi dezvăluiri cu privire la respectivul proiect muzical.

Lino Golden, despre melodia pe care urmează să o lanseze alături de Jador. Ce spune artistul

Lino Golden a făcut o serie de explicații cu privire la piesa „Bate tarabana” pe care cei doi o aveau pregătită pentru lansare. Deși s-a zvonit că aceștia nu o vor mai face publică, Lino Golden a făcut o serie de declarații noi cu privire la subiectul acesta.

Artiștii filmează chiar acum videoclipul piesei care va fi lansată în curând. Fanii aceștia au fost foarte bucuroși să primească această veste nouă din partea lui Lino.

„între mine si @jador_adevarat nu a existat niciodată vreun conflict. Chiar acum filmăm videoclipul piesei "bate tarabana". Am făcut orice ne-a stat în putință să scoatem această piesă pentru că am văzut reacțiile voastre negative în momentul în care am zis că nu scoatem piesa. Noi suntem ceea ce suntem datorită vouă, de aceea am făcut orice e posibil să o lansăm”, a scris Lino Golden pe rețelele de socializare, în descrierea imaginii în care apare alături de Jador, de la filmările clipului.

Fanii au ținut să le scrie o serie de mesaje prin care le-au spus amândurora că sunt foarte fericiți că au luat această decizie, de a lansa piesa până la urmă.

Citește și: Jador și Lino Golden s-ar fi certat. Cei doi aveau de lansat o piesă nouă, după succesul melodiei „Dau moda”

Bogdan de la Ploiești a ținut să le scrie și el un mesaj de felicitare, „Era și păcat să faceți așa”, le-a scris el celor doi artiști.

„Vineeeeee. Nu credeam că o să filmez într-o închisoare construită pentru filmare. Și cu niște doamne de 70 de ani cu care să mă buricesc, le-am învățat cum se dansează acum, veți vedea in clip”, a scris și Jador pe rețelele de socializare.

Lino Golden a trecut printr-o transformare spectaculoasă după ce s-a operat pentru a scăpa de pielea în exces, pe care a dobândit-o în urma procesului de slăbire.

Cum sună piesa „Bate tarabana”, interpretată de Lino Golden și Jador

Lino Golden și Jador au lansat pe rețelele de socializare câteva secunde din piesa pe care urmează să o lanseze în curând, iar fanii au fost în extaz.

Citește și: Lino Golden, incident în trafic. Ce a transmis tuturor după ce și-a lovit bolidul: "Mi-am lovit mașina"

Cântăreții au mai lansat în trecut piese care au devenit hit-uri foarte repede, asta ne poate face să credem că și piesa aceasta ar fi putut fi un mega hit, dar din cauza problemelor, aceștia au hotărât să nu o mai lanseze.

Jador a publicat și pe contul său de instagram clipul, sub formă de postare, iar fanii sunt foarte dezamăgiți că el nu va mai apărea pe respectiva piesă.

„Să scoatem piesa asta?”, îi întreba el pe fani, înainte să se hotărască că nu vor mai lansa piesa în colaborare.

Sezoanele 1, 2 și 3 din Asia Express sunt acum exclusiv pe AntenaPLAY. Vezi și episoadele full din noul sezon Asia Express