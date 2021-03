Lino Golden, transformare spectaculoasă după ce s-a operat ca să scape de pielea în exces. Cum arată acum artistul

Radu Cârstea, cunoscut pe numele de scenă Lino Golden, este un artist cunoscut și apreciat în rândul tinerilor, însă foarte puțini știu prin ce momente dificile a trecut pentru a scăpa de kilogramele în plus, care deveniseră un motiv de bullying.

Artistul a mărturisit tuturor pe canalul său de YouTube cum a reușit să slăbească 30 de kilograme în doar 3 luni și care au fost consecințele acestui proces de slăbire. Deși a ținut un stil de viață sănătos, făcea sport și a renunțat la carbohidrați, Lino a reușit performanța de a da jos un număr considerabil de kilograme ce i-au afectat corpul.

”Am trecut prin multe lucruri ca să ajung aici. S-a râs de mine când eram gras, am slăbit 30 de kg, am rămas cu exces de piele pentru că am slăbit prea repede așa că am avut nevoie de această operație pentru mine în primul rând. Nu vă lăsați afectați de oamenii care vă judecă”, a scris el pe rețeaua de socializare la descrierea unei fotografii realizată la scurt timp după intervenția chirurgicală.

Cum arată Lino Golden acum