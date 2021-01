Lino Golden, mesaj emoționant despre tatăl mort: „Orice scop mi-aș atinge, mereu o să fie un gol imens în inima mea”

După ce a rupt contractul cu cei doi artiști în fața camerei, iubitul Antoniei a ținut să precizeze că: ”punctul culminant a fost atunci când ei au încercat să mă forţeze să fac parte din anumite proiecte de ale lor în care eu nu am crezut, puteam să mă opun din punct de vedere contractual, dar nu am făcut-o, piesele s-au lansat, iar eu mi-am dat seama că drumul nostru împreună nu mai poate continua”.

Citește și: Au cunoscut faima împreună! Vezi cum arătau ''Băieții de aur'', Lino Golden și Mario Fresh, înainte să devină celebri

Tânărul Lino Golden și-a uimit recent fanii, arătându-le o fotografie d ela începutul adolescenței, când era supraponderal.

Lino Golden a fost supraponderal în copilărie

La vârsta de 14 ani, artistul avea 100 de kilograme, deși a reușit să slăbească 30 de kilograme, urmele au rămas pe corp.

Citește și: Lino Golden și-a arătat cicatricile după operația de înlăturare a excesului de piele "S-a râs de mine"

„Am trecut prin multe lucruri ca să ajung aici. S-a râs de mine când eram gras, am slabit 30 de kg, am rămas cu exces de piele pentru că am slăbit prea repede, așa că am avut nevoie de aceasta operație pentru mine în primul rand. Nu vă lăsați afectați de oamenii care vă judecă. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru ambiție și medicului meu pentru munca lui. #DacaVreiPoți", a fost mesajul cântărețului Lino Golden.