Lino Golden și-a surprins fanii cu o imagine din copilărie. Cum arata artistul atunci

Fotografia a strâns aproape 17.000 de aprecieri și foarte multe comentarii, semn că Lino Golden este urmărit și apreciat de foarte multe persoane din mediul online.

"Wow, ce schimbare!" sau "Asta-i adevărat, dar tu tot băiat cu stil rămâi!", au fost câteva din mesajele oamenilor de pe rețelele de socializare, unde artistul este foarte activ și publică diferite fotografii cu el și cu cele mai importante momente din viața lui.

Cântărețului nu i-a fost niciodată rușine să-și spună povestea și și-a propus să fie un exemplu pentru cei care trec prin aceeași situație.

Lino Golden a avut o pasiune pentru muzică încă din copilărie, însă s-a confruntat și cu kilogramele în plus. Acesta era un băiat supraponderal din Brașov, care la vârsta de 6 ani a descoperit violoncelul și pianul, iar la vârsta de 13 ani a compus prima sa piesă de hip hop, numită „Jumate”.

La vârsta de 14 ani, artistul avea 100 de kilograme, deși a reușit să slăbească 30 de kilograme, urmele au rămas pe corp.

"Am trecut prin multe lucruri ca să ajung aici. S-a râs de mine când eram gras, am slabit 30 de kg, am rămas cu exces de piele pentru că am slăbit prea repede, așa că am avut nevoie de aceasta operație pentru mine în primul rand. Nu vă lăsați afectați de oamenii care vă judecă. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru ambiție și medicului meu pentru munca lui. #DacaVreiPoți", a fost mesajul cântărețului, după ce și-a făcut operația pentru a scăpa de excesul de piele.