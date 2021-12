Liviu Vârciu a aflat de la ce i s-a tras răceala care l-a dus la spital. Ce s-a văzut pe RMN. Diagnosticul primit

Răceala l-a ținut zile bune la pat pe Liviu Vârciu, care și-a speriat prietenii și comunitatea după ce s-a filmat pe patul de spital, dar și acasă. Privirea lui nu arăta deloc bine și chiar dacă încerc sa spună că este cât de cât bine, corpul său transmite altceva.

Liviu Vârciu trece în contra printr-o perioadă dificilă din cauza probleme de sănătate cu care se confruntă. Acesta a aflat de la ce i s-a tras răceala foarte grea, după nenumărate teste și analize.

Ce diagnostic a primit Liviu Vârciu, după ce a stat la past din cauza unei răceli. Ce s-a văzut pe RMN

Inițial a crezut că a făcut boala Covid-19 însă testele au ieșit negative. Iată că după analize amănunțite și după un RMN, Liviu Vârciu a aflat că din cauza unei sinuzite mai vechi, acum are de tras multe.

Prezentatorul TV a aflat că are sinuzită și a vorbit despre problema sa: “Am stat la pat în ultimele zile de m-am săturat, vă spun sincer. Am stat fie acasă, fie prin spitale, fie ele private sau de stat. Despre analize ce să mai vorbesc? Mi-am făcut RMN la cap, analize la plămâni, o groază de teste antiCOVID-19, toate ieșite, din fericire cu rezultat negativ.

Am avut ceva noroc în ultimele zile, când după un RMN făcut la Spitalul Militar, medical de acolo, o doctoriță foarte simpatică, susține că totul mi se trage de la o nenorocită de sinuzită. M-a întrebat dacă mă confrunt cu așa ceva și am răspuns pozitiv!”, a spus Liviu pentru impact.ro.

Se pare că sinuziat netratată i-a revenit aproximativ 28 de ani mai târziu. Acesta povestește ca a vut o exeperiență nu tocmai plăcută cu medicul de când er amic șia d ecis să "ducă singur pe picioare sinuzita": "S-a întâmplat pe când aveam 12 sau 13 ani. Tocmai începuse povestea asta cu sinuzita și m-am dus la spital să-mi fac o puncție, care se recomandă în asemenea cazuri. Însă nu-mi amintesc decât că acul cu care umbla medicul respectiv s-a înfipt în nu știu ce centru nervos și am leșinat pe scaun. Când mi-am revenit, nu am vrut să mai aud nici de doctori, nici de ace și am decis să duc sinuzita pe picioare!", a mai povestit Liviu Vârciu.

Liviu Vârciu, desprea starea lui de sănătate după ce a răcit puternic

Liviu Vârciu nu este în postare foarte bună, dar este stabil. Actorul s-a filmat acasă și a vorbit despre starea lui de sănătate.

“Tot la fel! Tot la fel… Cum? Nu înțeleg!. Toate pastilele sunt în mine și eu tot la fel așa că aveți grijă de vor, să nu stați cu fesul în casă și cu patru pături pe voi. Îmbrăcați-vă când ieșiți afară. Baba suferă la frumusețe, nu ieși cu capul ud, mamă! Da? Și pentru că sunt răcit, beau o grămadă de ceai”, a transmis Liviu Vârciu.

Actorul a fost internat în spital pentru a fi tratat sub atentă îngrijire medicală, după ce acesta nu a mai putut face față răcelii pe care o avea deja de ceva timp. După ce a încercat toate tratamentele acasă, Liviu Vârciu a cerut ajutor specializat.

Liviu Vârciu s-a filmat în timp ce era la spital cu masca pe față și înconjurat de ustensile medicale. Acesta a filmat inclusiv testul negativ de Covid și a anunțat că starea sa la acel moment nu este una tocmai bună.

„Știți răceala aia? M-a spart. Am ajuns la spital, deci… Nu îmi mai trece. Sare, Carmol, fes în cap, șosete, oțet, Paracetamol, Nurofen, toate. S-a făcut a dracu răceala asta, nu se poate așa ceva. Așa că, dragilor, feriți-vă și de răceală, și de coronavirus. Răceala fără miros, o știți? Mi-a luat și mirosul”, a spus Liviu Vârciu pe Instagram.

