Imagine înduioșătoare cu fiica lui Liviu Vârciu în straie tradiționale românești. Cum arată Anastasia cu ruj roșu

Liviu Vârciu se mândrește cu o carieră de succes în televiziune și cu o familie minunată. Artistul are trei copii superbi, 2 fete și un băiețel.

Totodată, acesta nu ezită să publice imagini cu micuții lui pe rețelele sociale, acolo unde își ține la curent prietenii virtuali cu cele mai importante evenimente din viața sa. Recent, Liviu Vârciu a înduioșat inimile urmăritorilor de pe Instagram cu o poză în care fiica lui cea mică poarta o straie tradițională românească.

Un lucru este cert, micuța Anastasia a crescut foarte mult și moștenește o parte din trăsăturile tatălui ei, drept dovadă stau imaginile cu ea.

Cum arată fiica cea mică a lui Liviu Vârciu în costum tradițional românesc

Ziua Națională a României a fost sărbătorită și de familia lui Liviu Vârciu. Micuța Anastaia a îmbrăcat o straie tradițională românească și a făcut spectacol cu frumusețea sa în mediul online, însă un detaliu nu a putut să treacă neobservat.

Fiica cea mică a cântărețului a atras toate privirile cu chipul său adorabil, cele două codițe drăgălașe și rujul roșu. Se pare că aceasta începe să se transforme într-o adevărată domnișoară, iar tatăl ei este extrem de mândru.

Alături de imagine înduioșătoare cu micuța lui, Liviu Vârciu a adăugat și o descriere specifică zilei de 1 decembrie.

„La mulți ani, România! ❤️❤️❤️”, a scris el.

Postarea sa a strâns în doar câteva ore mai bine de 13 mii de like-uri și o mulțime de reacții pozitive, semn că oamenii de pe rețelele sociale au fost impresionați de micuța Anastasia.

„La mulți ani ❤romancuța frumoasă!❤️”, „Ce frumusețe!😍”, „Ce costum frumos❤️”, „Viitorul arată promițător! La mulți ani, România! 🇷🇴💙💛❤️” sau „Fără concurență 👏❤️ o minunăție de fetiță 😍”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online, care și-au dorit să transmită complimente și cuvinte frumoase.

Cât de frumoasă este Anda Călin, iubita lui Liviu Vârciu

Anda Călin și Liviu Vârciu trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de foarte mulți ani, iar din rodul iubirii lor s-au născut doi copii, Anastasia și Liviu Matei. Deși în relația lor au mai apărut și mici obstacole la început, cei doi și-a continuat drumul împreună.

În ceea ce o privește pe iubita artistului, aceasta este extrem de discretă și preferă să nu apară pe micile ecrane ale telespectatorilor. Totodată, Anda Călin este de o frumusețe răpitoare, lucru evident din postările sale din mediul online.

Cei doi se iubesc foarte mult, iar în urmă cu ceva timp, Liviu Vârciu i-a făcut o declarație de dragoste iubitei lui chiar la TV.

”E femeia cu care am cea mai lungă relație din viața mea. Eu nu am amintiri cu alte femei, vă jur, băgați-mă la detectorul de minciuni. M-a terorizat a mea psihic. E cea mai inteligentă femeie pe care eu am avut-o în viața mea. A știut cum să manevreze, cum să mă ducă, cum să mă suporte. Eu sunt un om greu de digerat.

Am avut și noi probleme. Dintre toate cuplurile de artiști, de vedete, noi am spus că ne vom despărți primii. Sunt cinci ani de ceartă, eu încă sunt cu femeia. Și ne iubim. (...) Nici nu mă despart, stau acolo. E greu într-o căsnicie. Anda chiar m-a suportat, eu sunt un om foarte dificil, nervos. De un an de zile am început să ne sudăm, să lase și ea de la ea.

O lună de zile m-am topit pe picioare. I-am zis: iubire, vino acasă că nu e. Am avut relații, știu să compar. Avem cinci ani de când suntem împreună, nu am înșelat-o, nu o înșel.”, a povestit el la Xtra Night Show, de la Antena Stars.

