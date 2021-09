Liviu Vârciu, declarație de dragoste la TV pentru Anda Călin, femeia care i-a dăruit doi copii. Ce a spus

”E femeia cu care am cea mai lungă relație din viața mea. Eu nu am amintiri cu alte femei, vă jur, băgați-mă la detectorul de minciuni. M-a terorizat a mea psihic. E cea mai inteligentă femeie pe care eu am avut-o în viața mea. A știut cum să manevreze, cum să mă ducă, cum să mă suporte. Eu sunt un om greu de digerat.”, a zis Liviu Vârciu, cu admirație despre cea care i-a dăruit o fetiță și un băiat.

Prezentatorul TV a adăugat că lucrurile nu sunt întotdeauna roz în relația lor, însă relația lor evoluează în bine.

”Am avut și noi probleme. Dintre toate cuplurile de artiști, de vedete, noi am spus că ne vom despărți primii. Sunt cinci ani de ceartă, eu încă sunt cu femeia. Și ne iubim. (...) Nici nu mă despart, stau acolo. E greu într-o căsnicie. Anda chiar m-a suportat, eu sunt un om foarte dificil, nervos. De un an de zile am început să ne sudăm, să lase și ea de la ea.”, a mai adăugat Vârciu la XNS de la Antena Stars.

Momentul de cumpănă pentru relația lui Liviu Vârciu cu Anda Călin

Liviu a rememorat un episod care s-a petrecut în urmă cu câțiva ani. La acel moment, acesta a făcut o greșeală pe care a regretat-o și Anda Călin a plecat de acasă.

”O lună de zile m-am topit pe picioare. I-am zis: iubire, vino acasă că nu e. Am avut relații, știu să compar. Avem cinci ani de când suntem împreună, nu am înșelat-o, nu o înșel.”, a povestit el.

Cum s-au cunoscut Liviu Vârciu și Anda Călin

Anda Călin îi este mereu aproape artistului și îl susține în tot ceea ce își propune, dar și Liviu Vârciu își apreciază și răsfață iubita în cele mai frumoase moduri.

În prezent, cei doi formează unul dintre cele mai sudate cupluri din showbiz-ul românesc și preferă să își țină viața personală departe de micile ecrane ale telespectatorilor. În primăvara anului 2019, frumoasa brunetă a adus pe lume cel de-al treilea copil al artistului, un băiețel perfect sănătos.

“M-am cunoscut cu Liviu într-un restaurant. Primul pas l-a făcut Liviu și chiar a insistat. Mi-a scris câteva luni și primul lucru pe care mi l-a spus a fost că speră că merită așteptarea. Suntem împreună de patru ani și câteva luni”, a spus Anda Călin despre modul în care ea și iubitul său s-au cunoscut, conform Libertatea.