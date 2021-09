Liviu Vârciu a fost înțepat de o viespe în zona feței. Cum arată fața artistului, după ce a avut parte de evenimentul neașteptat

Liviu Vârciu se numără printre cei mai cunoscuți și apreciați artiști de la noi din țară. Vedeta este foarte discretă în ceea ce privește viața personală, însă nu ezită să împărtășeacă cu prietenii virtuali fiecare moment important din viața sa.

Artistul este foarte activ pe rețelele sociale, iar recent a uimit pe toată lumea când a apărut cu fața umflată. Se pare că prezentatorul TV a fost înțepat de o albină la nivelul feței, iar buzele sale au căpătat prea mult volum.

Cum arăta fața lui Liviu Vârciu, după ce a fost înțepat de o viespe

Liviu Vârciu a lăsat pe toată lumea cu gura căscată după ce a fost înțepat de o viespe și s-a filmat cu buzele umflate. Artistul a povestit tuturor despre evenimentul neașteptat prin intermediul unor InsaStory-uri.

După ce s-a amuzat pe seama celor întâmplate, vedeta a dezvăluit că umflătura începe să se mărească, lucru care a început să îl îngrjoreze. De asemenea, buzele acestuia nu au putut să treacă neobservate, mai ales după ce au căpătat un volum de invidiat.

"Deja exagerează umflătura asta", a spus el pe rețelele sociale, vizibil amuzat, dar îngrijorat de situație.

"Când am fost ciupit de Viespea rea!😡🤬😂", a mai scris el descrierea imaginii în care apare cu buza inferioară umflată.

Artistul și-a amuzat prietenii virtuali cu "noile" sale buze, însă unii dintre ei au fost îngijorați după ce i-au văzut fața așa. Liviu Vârciu a ținut să menționeze faptul că se simte bine, însă îl enervează umflătura care se tot mărește.

Vedeta încearcă să mențină o legătură specială cu prietenii săi de pe Instagram și le povestește fiecare eveniment major din viața sa. Totodată, acesta și-a obișnuit urmăritorii cu pozele sale alături de iubita și cele două fete.

Cum și-a început cariera Liviu Vârciu

Artistul se bucură de o carieră răsunătoare în televiziune. „Am făcut nişte melodii tari precum «Ochii tăi» sau «Femeia», care, mulţumesc lui Dumnezeu, se cântă în continuare. A fost o perioadă frumoasă şi mă bucur că am trăit-o. Câştigam foarte mult, dădeam bani la amici şi nu-i mai ceream înapoi. Aveam câte patru concerte lunea, sâmbăta ne aşteptau oamenii în club. La 6 dimineaţa era ultimul spectacol, aveam şi şase concerte pe zi. Şi banii erau bani, suta era sută, făceam o garsonieră pe seară”, a declarat Liviu Vârciu într-un interviu, potrivit Click.

La destrămarea trupei, în anul 2005, Vârciu a realizat că nu economisise niciun ban, așa că a trebuit să o ia de la început. După destrămarea trupei L.A, Liviu Vârciu a luat decizia de a se apuca de actorie.

„Noi n-am putut să strângem să ne luăm măcar o jumătate de apartament, am stat cu chirie toată viaţa. Regret că nu le-am dat părinţilor mei mai mult. Trebuia să am grijă mai mare de ai mei, decât să-i cheltui pe toate prostiile. Am deschis ochii deodată. Ne-a pleznit celebritatea. Ne-am culcat oameni normali şi ne-am trezit celebri”, a mai declarat Vârciu despre perioada în care trupa L.A. era în vogă.

