Cum arată acum Adrian Zainea de la L.A. Liviu Vârciu s-a reunit cu trupa: „După 25 de ani”

În 1998 se lansa trupa L.A. Liviu Vârciu împreună cu Aurelian Ciocan şi Adrian Zainea aveau până la 6 concerte într-o zi și câștigau sume importante, pe care nu au știut cum să le gestioneze.

Liviu Vârciu s-a reunit cu trupa L.A. Într-un vlog publicat recent de artist acesta a arătat cum a fost la un concert la Iași, unde a urcat pe scenă alături de colegul său Adrian Zainea.

Liviu Vârciu și Adrian Zainea, reuniune pe scenă

Vlog-ul intitulat: „După 25 de ani. Nu am îmbătrânit” are în prim-plan întâlnirea dintre Liviu Vârciu și Adrian Zainea și concertul lor la Iași.

Înainte de a urca pe scenă Liviu Vârciu l-a întrebat pe Adrian Zainea cum se simte iar răspunsul său a fost: „Ca la 18 ani, la primul spectacol”.

După concert, Liviu Vârciu și Adrian Zainea au petrecut împreună pe muzica trupei L.A. din anii 90. Ascultând piesele, Adrian Zainea și-a amintit de unul dintre clee mai importante concerte pe care trupa a susținut-o.

„Mi-au dat lacrimile. Am cântat la Polivalentă. Plângram când cântam”.

„Am făcut nişte melodii tari precum «Ochii tăi» sau «Femeia», care, mulţumesc lui Dumnezeu, se cântă în continuare. A fost o perioadă frumoasă şi mă bucur că am trăit-o. Câştigam foarte mult, dădeam bani la amici şi nu-i mai ceream înapoi. Aveam câte patru concerte lunea, sâmbăta ne aşteptau oamenii în club. La 6 dimineaţa era ultimul spectacol, aveam şi şase concerte pe zi. Şi banii erau bani, suta era sută, făceam o garsonieră pe seară”, a declarat Liviu Vârciu într-un interviu.

La destrămarea trupei, în anul 2005, Vârciu a realizat că nu economisise niciun ban, așa că a trebuit să o ia de la început.

După destrămarea trupei L.A. Liviu Vârciu s-a apucat de actorie

„Noi n-am putut să strângem să ne luăm măcar o jumătate de apartament, am stat cu chirie toată viaţa. Regret că nu le-am dat părinţilor mei mai mult. Trebuia să am grijă mai mare de ai mei, decât să-i cheltui pe toate prostiile. Am deschis ochii deodată. Ne-a pleznit celebritatea. Ne-am culcat oameni normali şi ne-am trezit celebri”, a declarat Vârciu despre perioada în care trupa L.A. era în vogă.

După destrămarea trupei care l-a făcut celebru, Liviu Vârciu a îmrățișat profesia de actor, jucând în serialele Antenei1: „Secretul Mariei”, „Fast Food” și „Scene de căsnicie”.

