Liviu Vârciu, imagine fierbinte cu iubita. Cum arată Anda Călin într-un costum de baie care îi pune posteriorul în evidență

Liviu Vârciu și-a găsit fericirea în brațele Andei Călin, femeia care i-a dăruit doi copii. La cei 31 de ani ai săi, Anda Călin este într-o formă fizică de invidiat, iar tatăl copiilor ei are motive de mândrie. Recent, Liviu Vârciu a publicat pe rețelele sociale o imagine din vacanță, de lângă piscină.

În fotografie, Liviu Vârciu apare ținând-o în brațe pe iubita lui, care poartă un costum de baie negru, întreg, cu spatele gol.

Fanii au putut remarca faptul că Anda Călin are un corp de invidiat. De asemenea, fanii au remarcat zâmbetul celor doi îndrăgostiți și duioșia cu care se privesc unul pe altul.

„Te iubesc”, i-a scris Anda Călin lui Liviu Vârciu, în dreptul fotografiei pe care vedeta a publicat-o pe contul său de Instagram.

Peste 42 de mii de fani au apreciat fotografia de cuplu.

„Superbi”, „Sunteți frumoși”, „Cei mai frumoși”, „Vă ador”, „Bravo Liviu, așa te vreau! Merită fata asta tot respectul tău și invers. Vă iubesc!”, sunt câteva dintre mesajele pe care le-au scris în rubrica de comentarii, urmăritorii lui Liviu Vârciu.

Cum s-au cunoscut Liviu Vârciu și Anda Călin

Anda Călin îi este mereu aproape artistului și îl susține în tot ceea ce își propune, dar și Liviu Vârciu își apreciază și răsfață iubita în cele mai frumoase moduri.

În prezent, cei doi formează unul dintre cele mai sudate cupluri din showbiz-ul românesc și preferă să își țină viața personală departe de micile ecrane ale telespectatorilor. În primăvara anului 2019, frumoasa brunetă a adus pe lume cel de-al treilea copil al artistului, un băiețel perfect sănătos.

Citește și: Liviu Vârciu, imagine înduioșătoare cu fiica lui. „S-a rujat prințesa mea”. Fotografia care i-a amuzat pe fani

“M-am cunoscut cu Liviu într-un restaurant. Primul pas l-a făcut Liviu și chiar a insistat. Mi-a scris câteva luni și primul lucru pe care mi l-a spus a fost că speră că merită așteptarea.”, a spus Anda Călin despre modul în care ea și iubitul său s-au cunoscut, conform Libertatea.

Cum și-a început cariera Liviu Vârciu

„Am făcut nişte melodii tari precum «Ochii tăi» sau «Femeia», care, mulţumesc lui Dumnezeu, se cântă în continuare. A fost o perioadă frumoasă şi mă bucur că am trăit-o. Câştigam foarte mult, dădeam bani la amici şi nu-i mai ceream înapoi. Aveam câte patru concerte lunea, sâmbăta ne aşteptau oamenii în club. La 6 dimineaţa era ultimul spectacol, aveam şi şase concerte pe zi. Şi banii erau bani, suta era sută, făceam o garsonieră pe seară”, a declarat Liviu Vârciu într-un interviu, potrivit Click!

La destrămarea trupei, în anul 2005, Vârciu a realizat că nu economisise niciun ban, așa că a trebuit să o ia de la început.

Citește și: Imaginea adorabilă cu fetița lui Liviu Vârciu: „Viața mea”. Fotografia care a înduioșat Internetul

După destrămarea trupei L.A. Liviu Vârciu s-a apucat de actorie

„Noi n-am putut să strângem să ne luăm măcar o jumătate de apartament, am stat cu chirie toată viaţa. Regret că nu le-am dat părinţilor mei mai mult. Trebuia să am grijă mai mare de ai mei, decât să-i cheltui pe toate prostiile. Am deschis ochii deodată. Ne-a pleznit celebritatea. Ne-am culcat oameni normali şi ne-am trezit celebri”, a declarat Vârciu despre perioada în care trupa L.A. era în vogă.

După destrămarea trupei care l-a făcut celebru, Liviu Vârciu a îmrățișat profesia de actor, jucând în serialele Antenei1: „Secretul Mariei”, „Fast Food” și „Scene de căsnicie”.