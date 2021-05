Majda Aboulumosha, surprinsă într-o ipostază incendiară: „Era să nu te recunosc”. Cum s-a lăsat fotografiată vedeta în piscină

Actrița Majda Aboulumosha a publicat pe rețelele sociale o serie de imgini în care apare purtând un costum de baie decoltat, care îi evidnețiază silueta și bustul proeminent. La cei 33 de ani ai săi, vedeta este într-o formă de invidiat, iar fanii nu au ezitat să o complimenteze.

Majda Aboulumosha s-a lăsat fotografiată în piscină, într-un costum de baie întreg, cu un decolteu adânc în partea din față.

Cum au reacționat fanii când au văzut imaginile incenidare publicate de Majda Aboulumosha

Fanii s-au declarat încântați de imaginile publicate de frumoasa mulatră: „O frumusețe rară”, „Superbă”, „Frumusețe”, „Era să nu te recunosc”, „Te măriți cu mine?”, sunt câteva dintre comentariile pe care fanii le-au scris în dreptul fotografiile publicate pe Instagram de Majda Aboulumosha.

Majda Aboulumosha este actriță și prezentatoare și are o poveste de viață emoționantă. Recent, vedeta a fost invitată la Chefi la cuțite, unde a gătit o prăjitură care i-a dat pe spate pe Florin Dumitrescu, Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu. Acolo, Majda a povestit că și-a cunoscut tatăl abia la vârsta de 25 de ani, după ce l-a găsit prin Ambasada Libiei.

Majda Aboulumosha poveste emoționantă de viață, mărturisită la Chefi la cuțite

„Sunt corcitură, sunt jumate româncă și jumătate libiancă. Povestea vieții mele este următoarea. M-am născut dintr-o mama foarte frumoasă, blondă, eu spun că este cea mai bună prietenă a mea. De câte ori vorbesc despre mama mea mă emoționez foarte tare. Iar tatăl meu este arab, din Libia. Eu toată viața am crezut că o să-mi întâlnânesc tatăl și am crezut în visul ăsta, chiar și atunci când mi s-a spus, pe la vreo 20 și ceva de ani, că nu mai este în viață. L-am căutat singură, în tăcere, fără să știe mama, fără să știe nimeni din familia mea. M-am dus la ambasada Libiei, mi-am zis povestea și nu a trecut mult timp și am primit numărul lui de telefon. Șase luni m-am pregătit, abia atunci am avut curaj să îl sun, ca să fiu pregătită. Și l-am întâlnit (…). Nu am știut ce ar trebui să fac. După 25 de ani l-am avut la masă de Crăciun. Am învățat să nu judec, am învățat să nu fac o tragedie din ceea ce mi se întâmplă în viață”, a spus Majda Aboulumosha la Chefi la cuțite.

Pe lângă talentul actoricesc, Majda a dat dovadă și de un talent desăvârșit în bucătărie. Are un laborador în care prepară tot felul de dulciuri, fiind pasionată de cofetărie.

Totodată, Majda a început să gătească prăjituri pentru că a vrut să-i dea fiicei sale să mănânce. Frumoasa vedetă este mama unei fetițe în vârstă de 8 ani.

