Liviu Vârciu, imagini rare cu fiica sa cea mare, Carmina. Cum s-au filmat cei doi: „Mă moștenește”

Liviu Vârciu a publicat pe Instastory imagini în care apare în mașină alături de fiica sa cea mare. Tânăra Carmina este studentă și s-a mutat de curând în București, prilej cu care poat epetrece maim ult timp cu tatăl său. Mereu cu zâmbetul pe buze și dornic să facă glume, Liviu Vârciu s-a filmat alături de fiica sa, evidențiind un detaliu amuzant.

„Fiica mea mă moștenește la gușă”, a spus râzând Liviu Vârciu, însă frumoasa tânără nu a fost deloc de acord cu tatăl ei. „Dacă stau așa, normal că se vede gușa”, a răspuns tânăra.

Desigur, Liviu Vârciu a vrut să facă o glumă în timp ce se afla în trafic alături de fiica lui.

Imaginile publicat epe Instagram denotă relația apropiată tata-fiică pe care o au cei doi.

Liviu Vârciu are o relație apropiată cu fiecare dintre cei copii ai săi. Pentru Carmina Liviu Vârciu a achiziționat un apartament în București.

Prezentatorul de la Prețul cel bun și-a botezat de curând băiatul cel mic, iar de la eveniment a lipsit frumoasa Carmina, care nu a putut ajunge din cauza pregătirilor pe care avea de făcut înainte să vină la facultate. Carmina a împlinit în luna mai vârsta de 19 ani.

„Eu am fost la București cu înscrierea la facultate, am rezolvat cu apartamentul și am rezolvat toate cele. Am plecat în Arad să-mi strâng lucrurile să mă pot muta în București, așa că am preferat să nu mă mai plimb pe drumuri. E ok, nu am vrut să mă plimb pe drumuri cu bagajele și toate cele”, a explicat Carmina, pentru Redacția.

Liviu Vârciu este tatăl a trei copii. Pe băiatul pe nume Liviu Matei, Liviu Vârciu l-a ținut un an departe de ochii curioșilor. Înainte de petrecerea de botez, artistul a apărut pentru prima dată la TV cu fiul, la Antena 1.

„Eu cu doamna mea am stabilit treaba asta. Am zis că ce este al nostru să fie doar al nostru ca era micuț tare, un an de zile. Acum, fiind în echipa Antena 1, fiind îndrăgitul prezentator de la Antena 1, am decis să vi-l arăt pe Liviu Matei. Am zis că oricum o sa fie petrecere, oricum o să filmeze toată lumea pe Instagram, de ce să nu fie pentru prima oară când îl arăt. Și pentru prima oară, în exclusivitate, Liviu Matei, moștenitorul.", a explicat Liviu Vârciu.