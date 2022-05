Liviu Vârciu și-a ieșit din fire la un restaurant de pe litoral. Ce sumă a plătit pentru o masă acolo și cum a reacționat

Liviu Vârciu este unul dintre cei mai îndrăgiți prezentatori TV și este cunoscut pentru felul lui jovial de a fi. Are mereu cuvintele la el și emană bună-dispoziție. Însă, o întâmplare recentă de pe litoralul românesc l-a lăsat fără cuvinte. Prezentatorul TV și-a ieșit din minți la un restaurant când a venit nota de plată. Cât a fost nevoit să plătească pentru o friptură.

Liviu Vârciu și-a ieșit din fire la un restaurant de pe litoral. Ce sumă a plătit pentru o masă acolo

Liviu Vârciu este un om chibzuit, care își calculează mereu cheltuielile pe care le are. Acesta a vorbit recent despre o experiență pe care a trăit-o pe litoralul românesc. Acolo, acesta a scos din buzunar o sumă considerabilă pe o masă la un restaurant și nu s-a mai putut stăpâni când a văzut nota de plată.

Prezentatorul Prețul cel bun spune că prețurile de pe litoral sunt exagerate și a dezvăluit cât a trebuit să scoată din buzunar pentru o friptură. El a povestit că a plătit 1900 de lei pe o porție de friptură de vită japoneză, iar suma l-a făcut să își iasă din minți!

„Cât am înjurat, nu vreau să zic unde am fost. Am fost la Constanța, era unul cu un grătar în față, cu niște vită. De vita japoneză știam că nu ai cum să te apropii că e scumpă. I-am zis să ne taie și nouă, eram șase persoane. Eu cu finii mei și niște prieteni. I-am spus să ne taie și nouă, au fost șase porții. M-am gândit cât să coste, că era 45 lei//100 de grame. 19 milioane am dat, vă dau cuvântul meu de onoare. Am nota de plată”, a spus el la TV.

De ce este atât de scumpă carnea de vită japoneză

Cu toate acestea, se pare că vedeta are gusturi foarte rafinate la mâncare. Potrivit Bussinesmagazine.ro, carnea de vită japoneză este cea mai scumpă și rară friptură de vită din lume. Produsă în Japonia, carnea de vită wagyu, așa cum se numește aceasta, este extrem de apreciată pentru gustul său bogat.

Prețul acesteia se ridică la peste 400 de dolari per kilogram, iar vacile în sine se pot vinde chiar şi cu 30.000 de dolari. Motivul principal pentru care carnea de vită japoneză costă atât de mult se datorează, în principal, modalității de creștere a animalelor.

De cele mai multe ori, vacile sunt crescute de un crescător până la vârsta de aproximativ 10 luni şi apoi sunt vândute la licitaţie unui fermier care le îngrăşă. La fermă animalele sunt ţinute în grajduri mici şi hrănite cu un amestec de fibre şi concentrat de energie mare, obţinut din orez, grâu şi fân. Aceste sunt hrănite de trei ori pe zi timp de aproape doi ani, până când animalele vor avea aproape 50% grăsime, mai spune aceeași sursă.

