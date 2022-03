De ce nu trebuie să înlături din față sau să dai farfuriile în mâna chelnerului, atunci când mergi la restaurant

Sunt persoane care atunci când merg la restaurant consideră că fac un gest frumos dacă iau farfuriile și, fie le dau direct în mâinile chelnerilor, fie le pun într-o stivă cu tot cu tacâmuri sau le înlătură, pe un colț de masă. Totuși, un chelner a explicat de ce toate aceste gesture sunt greșite.

De ce nu trebuie să înlături, să strângi sau să dai farfuriile direct chelnerului, dacă ești la un restaurant

Atrunci când mergem la restaurant avem tendința să fim ceva mai atenți la modul în care ne comportăm și vrem, desigur, să dăm dovadă de maniere. Totuși, un exces de zel ne poate face să obținem un efect opus.

Un caz concret în acest sens este și atunci când vine vorba despre veselă. Când mergem la restaurant există persoane care, la scurt timp după ce au terminat de mâncat (când sunt două sau mai multe persoane la masă) se apucă să stivuiască farfuriile și tacâmurile, considerând că așa vor ajuta la debarasarea mai rapidă a mesei.

Sunt și persoane care atunci când văd un chelner că se apropie de masă întind farfuriile, crezând că ajută chelnerul și îi fac munca mai ușoară. Există și situații în care clienții termină de mâncat și consideră că este potrivit să înlăture farfuria, într-un colt de masă, pentru ca ospătarul să vadă că e cazul să strângă.

Totuși, în oricare dintre situațiile de mai sus, gesturile sunt greșite. Un chelner cu experiență a explicat de ce nu trebuie să strângem farfuriile, să le dăm chelnerilor în mână sau să le punem deoparte, atunci când mergem la restaurant, arată cei de la rd.com.

Ospătarii au anumite reguli sau obiceiuri după care se ghidează atunci când strâng vesela de pe masă. În plus, chelnerul nu îți poate spune că greșești atunci când îți ridici coatele în aer ca să îi dai farfuria pe care el (cel mai probabil) se chinuie s-o prindă și să n-o scape. Mai mult decât atât, dând farfuria pe colțul mesei ar putea mai mult să încetinească decât să ajute la debarasarea mesei, fiindcă ospătarul va privi spre masa ta și nu va vedea că ai în față farfurii goale.

