Locul din România ales de Simona Gherghe pentru vacanța cu familia: „Nu am mai fost de 20 de ani”. Unde merge gazda Mireasa

Simoma Gherghe a dezvăluit ce destinație de vacanță inedită a ales. În plus, prezentatoarea Mireasa a apelat și la „ajuorul” prietenilor virtuali.

Simona Gherghe se pregătește pentru o scurtă escapadă într-o destinație inedită. După ce s-a bucurat de o vacanță de vis în Grecia, alături de întreaga familie, de data aceasta, vedeta a optat pentru o stațiune românească. Mai multe decât atât, prezentatoarea Mireasa a dezvăluit că o leagă multe amintiri de locul ales.

Destinația de vacanță din România aleasă de Simona Gherghe

În prezent, Simona Gherghe este înlocuită la emisiune de Mirela Vaidă. Prezentatoarea TV se află într-un scurt concediu, pentru a petrece mai mult timp alături de cei dragi. Așa cum și-a obișnuit fanii, vedeta le-a împărtășit în mediul online și ce planuri are pentru vacanță.

Astfel, gazda show-ului matrimonial a dezvăluit că a ales să meargă în Delta Dunării, un loc extrem de special pentru ea.

Articolul continuă după reclamă

„Ne pregătim să mergem în Delta Dunării. N-am mai fost de vreo 20 de ani. Abia aștept”, a scris ea în mediul online.

De asemenea, într-un videoclip, Simona Gherghe a oferit și mai multe detalii.

„Ne pregătim de Delta Dunării și abia aștept experiența asta pentru că eu nu am mai fost de 20 de ani. Ultima dată am fost în Sulina, am avut o vacanță de vară acolo, iar Răzvan, soțul meu, cred că a fost ultima dată și singura dată, când era copil.

Pentru Ana și Vlad va fi pentru prima dată. Mă bucur tare, le-am povestit niște activități pe care o să le facem acolo și sunt foarte entuziasmați. Așa că ușor, ușor o să mă apuc de făcut bagaje. Am început să spăl din haine ca să am timp să le fac pe îndelete, ca să mergem în Deltă!”, a spus Simona Gherghe într-un InstaStory publicat pe contul ei de Instagram.

În plus, prezentatoarea Mireasa le-a cerut și „ajutorul” prietenilor virtuali. Aceasta a spus că este deschisă la orice sfat sau indicație venită din partea internauților care au mai fost recent în Delta Dunării.

„Așa că dacă ați fost de curând în Deltă, dacă aveți recomandări, ce excursii să facem, ce să mâncăm, unde să mergem, scrieți-mi.

Primesc toate recomandările cu inima deschisă. V-am spus, n-am mai fost de vreo 20 de ani, așa că am nevoie să mi se dea o mână de ajutor”, a mai spus vedeta.