Povestea de dragoste dintre Iulia Vântur și Salman Khan a atras atenția presei din România și din întreaga lume, fiind intens dezbătută de-a lungul anilor.

Cuplul a reușit să își păstreze discreția în relație, chiar și după mai mult de un deceniu împreună. Cu 12 ani în urmă, Iulia a ales să se mute în India, țara de origine a lui Salman, marcând un pas important în viața lor.

Locul în care Iulia Vântur și Salman Khan s-au întâlnit prima oară. Nu a avut loc în India. O vedetă Antena1 le-a făcut cunoștință

Deși cei doi au fost adesea fotografiați împreună și au generat numeroase știri, inițial au preferat să nu comenteze public pe tema relației lor. Această atitudine a condus la o serie de speculații și teorii în presă, alimentate și de rarele lor declarații referitoare la viața de cuplu.

Prima întâlnire dintre Iulia și Salman a avut loc în vara anului 2011, în urma unei recomandări făcute de Marius Moga. La momentul respectiv, artistul român colabora cu Salman Khan pentru coloana sonoră a unui film. Evenimentul care a deschis calea acestei legături romantice s-a petrecut la Dublin, pe platourile de filmare ale producției „Ek Tha Tiger”, aducând-o pe Iulia în preajma celebrului actor indian.

„Dar eu nici măcar nu m-am întâlnit cu el în India, ci ne-am întâlnit pe un teren neutru. Şi a fost chiar o întâmplare. Deci, aşa a fost să fie. Cunoşti unii oameni şi apar în viaţa ta pentru că aşa e să fie', a spus vedeta pentru okmagazine.ro.

Ce a mai spus Iulia Vântur:

„Evident că suntem OK. Eu am încercat să stau departe de acest subiect pentru că ţin la intimitatea mea, plus că s-a speculat atât de mult pe acest subiect că orice aş spune se interpretează. Suntem foarte bine, evident. Ştiu că există o curiozitate cu privire la acest subiect, însă, curiozitatea mea nu merge atât de departe', a precizat ea.

Iulia Vântur despre Salman Khan: „Este precum o stea strălucitoare”

Deși se iubesc de mai bine de zece ani, relația dintre Iulia Vântur și Salman Khan este învăluită în mister, fapt pentru care reușește să stârnească curiozitatea publicului.

De curând, însă, românca a vorbit despre iubitul ei și a recunoscut, pentru presa internațională, că celebrul actor indian este un adevărat sprijin pentru ea.

„Salman este precum o stea strălucitoare. El este scutul meu. Sunt mândră de el, dar uneori este o provocare să strălucești și tu, în timp ce ești înconjurată de o aură atât de mare, precum o are el. El trăiește pentru munca sa, cufundându-se pe deplin nu numai în propriul rol, ci și în întreaga echipă și întregul proces”, a afirmat Iulia Vântur într-un interviu acordat presei străine, citată de Cancan.