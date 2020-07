Lora a izbucnit! Mesajul tranșant adresat românilor în contextul pandemiei: „Credeți ce vreți, dar purtați mască!”

Connect-R, momentul adevărului! Secretul succesului a fost dezvăluit chiar de el: "Dacă nu apărea femeia în viața mea, ajungeam fotbalist"

„Dacă nu aveam afacerea mea, pe lângă muzică, eram într-o situație gravă!”

„Cineva scria că eu nu am dreptul să comentez că sunt în Bali și nu știu. Wow! Eu sunt în Bali pentru că este pandemie, adică virus care se răspândește rapid la nivel mondial. Nu m-am putut întoarce acasă și dacă nu aveam afacerea mea pe lângă muzică acum probabil eram într-o situație gravă. În altă ordine de idei..credeți ce vreți voi despre acest virus dar purtați mască. Pentru că dintre cele 2 tabere, dacă tabăra celor care cred în gravitatea acestei situații are dreptate, e nasol. Dacă cei care nu cred au dreptate atunci, în cel mai rău caz, toți am purtat mască şi pe lângă „banii” pe care majoritatea i-am pierdut și anumite libertăți, altceva grav și de neredresat nu există.”, a spus cântăreața.

„Mama a murit cu mine de mână. M-am simțit abandonată chiar și de medicul ei curant”

Vizavi de subiectul pandemiei, Lora a făcut o comparație extrem de dureroasă, în care a povestit despre cea mai îngrozitoare experiență din viața sa – decesul mamei ei.

„Cineva din păcate, a adus-o pe mama mea în subiect. Nu era pandemie când mama mea murea cu mine de mână, în casă și abia am găsit ajutor pentru toată perioada aia, cea mai îngrozitoare din existența mea. Am fost ignorată și m-am simțit abandonată chiar și de medicul ei curant. Oameni buni şi oameni de kkt care ne fac să ne pierdem încrederea şi speranța în „mai bine” sunt peste tot. Oameni care vor și ei atenție într-o situație de genul ăsta, care sunt în stare să spună și să facă orice sunt peste tot. „Turma” celor care spun „poartă mască în p… mea” este cea care indiferent de ceea ce crede știe că nu e momentul să pariem cu viața și să ne jucăm de-a „hoții şi vardiştii” cu virusul, oamenii și viețile lor. TOŢI am pierdut ceva în perioada asta. Unii bani, alții familie, unii încredere, afaceri, libertate..etc dar e momentul să ne focusăm pe depășirea acestui coșmar aşa cum încearcă toată planeta. E greu, pentru că suntem ființe libere și sociale dar cu cât suntem mai uniți şi scădem riscurile îmbolnăvirilor cu atât și cadrele medicale alea bune, vor avea timp să trateze lumea. Multă sănătate vă doresc.”, a încheiat Lora mesajul pe Facebook.