Loredana, apariție de excepție într-un costum mulat, cu decupaje în laterale. Ținuta care „a obligat-o” să renunțe la lenjerie

Loredana a publicat pe rețelele sociale două imagini în care apară purtând un costum negru, mulat, cu decupaje în laterale. „Am tăiat lucrurile rele din viața mea”, a scris vedeta în dreptul postării. Loredana este într-o formă fizică de invidiat, după ce de curând a întâmpinat probleme de sănătate.

Ținuta mulată îi evidențiază silueta de invidiat a artistei. Mai mult, se observă cum Loredana a renunțat la lenjerie, ca urmare a prezenței acelor decupaje în lateralele ținutei.

Loredana, fotografiată într-o ținută care îi evidențiază silueta de invidiat

„Superbă”, „Ce frumoasă”, au scris fanii în comentarii.

Loredana a publicat 2 imagini realizate în această ținută spectaculoasă: Una în care apare cu fața, iar alta cu spatele.

Ce spune Loredana despre operațiile estetice

În cadrul unui interviu la Antena Stars, Loredana a vorbit deschis despre mai multe aspecte importante din viața sa, printre care și secretul tinereții sale. Reporterul a pus punctul pe "i" și a întrebt-o pe Loredana dacă are operații estetice și ce a făcut ca să arate atât de bine.

”Nicio operație estetică. Nu am silicoane, nu am liftinguri. Nici n-aș avea timp să fac asta, chiar dacă poate. Cine știe!? Nu sunt împotriva lor și admir femeile care încearcă să arate bine indiferent de vârstă și au curajul să se transforme, dar cred că sunt în ziua de astăzi atâtea posibilități să arăți bine fără să faci lucruri radicale, ținând dietă, făcând sport, având grijă de corpul tău, de fața ta, sunt tratamente, sunt chestii totaal neinvazive care te ajută să fii oau!”, a povestit Loredana , în exclusivitate, la Antena Stars.

Loredana susține că nu a apelat la bisturiu, ci dă e înțeles că a făcut tratamente și a adoptat uns til de viață sănătos, dar și că a fost înzestrată natural cu forme voluptoase.: "Am avut de la natură noroc că m-am născut de la natură cu dotările de rigoare și nu am avut nevoie să completez. (...) E o muncă grea să arăti bine, nu e ușor", a mai adăugat Loredana.

Loredana este jurată în sezonul 10 X Factor

Loredana este colegă cu Ștefan Bănică, Delia și FLorin Ristei, la masa juriului X Factor 2021.

”Sezonul zece a fost intens și neașteptat, am găsit niște voci și niște personalități în echipa mea, nu vreau să divulg prea multe, dar am o echipă trăznet și o spun fără să am nici cea mai mică teamă. Am găsit mai mult decât speram, Universul mi-a răspuns și mi-a trimis ce nici măcar nu visam!”, a spus încântată Loredana, care a ținut piept cu brio strategiilor celorlalți colegi de la masa juraților.

”Sigur că mai apar ciondăneli, gelozii, orgolii, unii vor să fure, alții să păcălească sau să joace la cacealma.

Dar eu știu strategiile lor și nu mă las intimidată. Oricum la finalul zilei suntem prieteni pentru că suntem toți pentru unul și... toți pentru show!”, a mai spus jurata X Factor.

