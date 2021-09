Loredana, motivul pentru care a ajuns la spital. Ce a publicat vedeta pe rețelele de socializare

Jurata X Factor a explicat pe Instagram de ce a mers cu ambulanța la spital. Alături de mesaj, ea a atașat și o fotografie în care pare că se simte mult mai bine.

Loredana a explicat de ce a ajuns cu ambulanța la spital. Ce mesaj a transmis vedeta

Lori și-a speriat puțin fanii după ce a anunțat că se simțea rău și a mers cu o ambulanță la spital, însă acum a revenit pe rețelele de socializare și a lămurit concret situația. Frumoasa vedetă recunoaște că a avut o perioadă mai aglomerată din punct de profesional, iar acest lucru i-a dăunat fizic și a avut nevoie de un repaos, care pare să-i fi prins foarte bine.

Aceasta decis să publice pe contul personal de Instagram un mesaj și o fotografie cu ea, iar fanii au reacționat imediat, transmițându-i numai gânduri bune.

„Dragii mei, vă mulțumesc pentru mesaje și grijă! Perioada aceasta a fost una plină de concerte, evenimente, înregistrări, filmări, fapt care mă bucură, însă și corpul mai cedează câteodată și îți atrage atenția că are nevoie de o pauză. Din fericire, sunt mult mai bine acum! Be safe! All my love to y’all! (n.r. traducere: Aveți grijă de voi. Vă transmit toată dragostea)”, a scris ea pe rețelele de socializare.

Fanii au ținut să-i transmită și ei câteva gânduri, spunându-i că abia așteaptă ca ea să se întoarcă pe scenă, unde este foarte așteptată de ei.

„Ești un om minunattttt ❤️ Multa sănătate”, „Îți doresc numai gânduri bune, Lori”, „Ești o femeie puternică, sper să te faci bine repede”, au fost doar câteva dintre mesajele pe care ea le-a primit de la prietenii virtuali, în mediul online. Frumoasa jurată de la X Factor și Next Star și-a strâns o comunitate foarte mare de fani pe Instagram unde numai pe această platformă este urmărită de aproape 600 de mii de oameni.

Loredana, imagine din ambulanță. Ce mesaj a transmis vedeta la momentul respectiv

Loredana s-a pozat într-o ambulanță și și-a alertat puțin comunitatea de fani pe care o are pe rețelele de socializare. Alături de imagine, vedeta a ținut să scrie și un mesaj prin care le-a mulțumit prietenilor virtuali de susținere și grijă.

“Feeling better.Thank you for all your care and support. All my love & gratitude x” ( Mă simt mai bine. Vă mulțumesc pentru grijă și sprijin. Vă transmit toată dragostea și mulțumirea), a fost mesajul pe care ea l-a transmis la momentul respectiv pe rețelele de socializare.

În urmă cu doar câteva zile, Loredana a cântat la nunta Simonei Halep și a lui Toni Iuruc, făcând un show de senzație, așa cum a obișnuit pe toată lumea, cu talentul și vocea ei de excepție. Urmăritorii vedetei i-au trimis mesaje în secțiunea de comentarii, încuranjând-o și spunându-i să aibă mai multă grijă de ea.

