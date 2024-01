Loredana, apariție de senzație pe pârtie: „Numai tu puteai să apari așa”. Ținuta a făcut-o să strălucească ca un diamant

Loredana a atras toate privirile cu ținuta pe care a ales să o poarte pe pârtia de schi. Cântăreața a strălucit la propriu, iar fanii au reacționat imediat!

Loredana a bifat deja prima vacanță din acest an, bucurându-se de câteva zile la munte. Așa cum i-a obișnuit deja, cântăreața îi ține la curent pe fanii săi și a postat mai multe fotografii în care arată cum s-a distrat, dar mai ales cum s-a îmbrăcat pe pârtie. Vedeta este cunoscută pentru stilul aparte.

Citește și: Loredana a îmbrăcat o salopetă mulată, care avea spatele gol, și a pozat din cel mai sexy unghi: „Ești exact ca la 17 ani!”

Cum a apărut Loredana pe pârtie

Loredana a publicat pe contul personal de Instagram mai multe fotografii de la munte, unde a atras atenția cu ținuta strălucitoare. Cântăreața a ales o îmbrăcăminte de schi spectaculoasă, care nu doar că i-a evidențiat talia de viespe, ci a făcut-o să radieze din cap până în picioare.

Vedeta a optat pentru o pereche de colanți negri, la care a adăugat o bluză plină de paiete strălucitoare. Aceasta din urmă s-a asortat perfect cu ghetele care aveau același model. De efect a fost și corsetul negru cu pietre strălucitoare, care a reprezentat elementul surpriză al ținutei. Mănușile negre, dar și ochelarii de soare au completat lookul, care a făcut-o pe divă să lucească ca un diamant.

Urmăritorii au reacționat imediat la caruselul de fotografii publicat de Loredana, aceștia lăudând-o pe cântăreață pentru îndrăzneala ei: „Ești superbă”/„Numai tu puteai să apari așa”/„Ai fost atracția principală pe pârtie”/„Ai grijă să nu le atragi atenția oamenilor și să se întâmple accidente”/„Trebuie să avem ochelari de soare când trecem pe lângă tine”.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Loredana a vorbit despre aparițiile sale nud. Câți bani a primit la acea vreme și ce a determinat-o să accepte

Cum se menține Loredana în formă: „Nu am timp să pierd în cabinetele esteticienilor”

Loredana susține că motivul pentru care reușește să arate atât de bine este numărul de antrenamente pe care le face, dar și stilul de viață sănătos. În ceea ce privește operațiile estetice, cântăreața neagă că și-ar fi făcut astfel de proceduri.

„Nu am apelat la nicio operație de înfrumusețare de niciun fel. Ritualul meu de îngrijire e simplu și practic, pentru că nu am timp să pierd în saloane sau în cabinetele esteticienilor, cum foarte mulți mă acuză. Nu am nimic împotriva intervențiilor estetice, dar eu nu am apelat la nicio operație de înfrumusețare de niciun fel, cine mă cunoaște, știe că așa e. E ușor să dai vina pe faptul că nu ai bani sau să spui că cineva s-a operat și de asta arată bine, dar nu, nicio operație și niciun estetician nu te pot ajuta, cu toți banii din lume, să arăți bine dacă nu ai grijă zilnic de tine. Sport, mâncare simplă și meditație. Aceasta este practica ta zilnică, deci trebuie să fie constantă, să îți faci timp dimineața și seara de câteva momente pentru tine, care să te ajute să te simți bine în pielea ta. Nu trebuie să treacă nicio zi fără să ai puțină grijă de tine! Operațiile pot să mai aștepte. Sunt atâtea soluții simple, eficiente și neinvazive, în ziua de azi.”, dezvăluia vedeta pentru Viva, citată de profm.ro.