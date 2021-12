Loredana Chivu, a 14-a oară pe mâinile medicilor după operația nereușită la posterior. Ce sumă fabuloasă plătește pe tratament

În ultima perioadă, Loredana Chivu a trecut prin mai multe operații după ce posteriorul ei a fost distrus în timpul unei intervenții care avea ca scop mărirea lui.

La vremea respectivă, blondina nu a vorbit despre probleme sale, însă s-a deschis la Antena Stars, unde a dezvăluit că a făcut septicemie și a fost la un pas de tragedie.

"Am făcut septicemie, am avut tensiunea 6, am fost internată șapte zile în spital și era să mor pe masa de operție. A ajuns să fie ceva general în momentul e față. Foarte speriată sunt! Îmi tremură mâna pe microfon, nici măcar nu știu să vorbesc despre asta", spunea Loredana cu lacrimi în ochi.

Ce sumă plătește Loredana Chivu pe tratament după operația nereușită la posterior

Conform Cancan, Loredana Chivu merge foarte des la control pentru că durerile nu par să se diminueze. Vedeta face analize după analize și urmează un tratament special.

Ba mai mult, ea ar putea fi supusă unei noi operații sau va avea nevoie de un nou tratament medicamentos, în funcție de rezultatele testelor. În plin scandal cu clinica despre care Loredana Chivu spune că i-ar fi distrus posteriorul, ea a început recuperarea la o unitate din România.

Inițial, acesteia i s-a spus că va fi bine după o perioadă de șase luni, pentru care ar fi plătit 50.000 de euro. Însă, cu toate că a acceptat pe loc să achite suma, lucrurile nu au stat deloc așa și perioada de tratament s-a tot prelungit.

În total, din cauza acestei probleme, fosta asistentă a lui Dan Capatos a ajuns de 14 ori pe masa de operații. Potrivit publicației citate, medicii sunt rezervați în ceea ce o privește pe Loredana Chivu și că deocamdată nu știu când se va putea face reconstrucția fesieră.

Costurile intervenției se vor ridica la câteva zeci de mii de euro.

