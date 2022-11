Loredana Chivu a vorbit despre viața amoroasă. Are sau nu iubit?

Loredana Chivu a dezvăluit dacă are sau nu iubit. Iată că, din păcate, fosta asistentă tv este singură, dar pare că se simte bine astfel. Aceasta a ținut să facă niște precizări pe rețelele de socializare.

Loredana Chivu a explicat faptul că nu are iubit. Ce a apărut pe contul ei personal de Instagram

Loredana Chivu este destul de secretoasă în ultima vreme, iar fanii acesteia s-au tot întrebat dacă există în viața ei o persoană de sex masculin care-i alină singurătatea. Iată că aceasta a explicat că nu, dar se simte bine astfel.

”Cea mai mare greșeală pe care am făcut-o, a fost să pun pe piedestal oameni care nu meritau nici să fie puși sub preș”, spune citatul distribuit de vedetă.

Într-o altă postare tot pe Instagram, fosta asistentă tv a lui Dan Capatos a scris „single and blessed”, ceea ce ne face să înțelegem că nici măcar nu este în căutarea unui partener de viață și că viața ei este foarte frumoasă așa cum este ea.

Cum arată Loredana Chivu într-un dres plasă și bikini minusculi

Citește și: Loredana Chivu a fost operată de urgență în Turcia! Care este starea de sănătate. Vedeta are o afecțiune și s-a îngrășat

Fosta asistentă TV a îmbrăcat o lenjerie intimă neagră ce i-a scos în evidență atuurile fizice, în mod special bustul generos, posteriorul bombat, talia de viespe și picioarele subțiri. Aceasta și-a asortat ținuta sexy cu un machiaj de seară și o coafură îndrăzneață.

Postarea Loredanei Chivu a acaparat rapid toată atenția prietenilor din mediul online și a generat mai bine de 5 mii de like-uri, semn că diva se mândrește cu o comunitate mare de urmăritori pe Instagram.

Printre cei care i-au lăsat un mesaj Loredanei Chivu la poză se numără și Jessica Alves, vedeta de televiziune braziliano-britanică care a devenit cunoscută pentru intervențiile chirurgicale pe care le-a suferit.

Citește și: Loredana Chivu s-a pozat într-o ipostază neașteptat de provocatoare, pe un șezlong. Cum arată doar în costum de baie

În urmă cu câteva luni, Loredana Chivu a fost supusă unei intervenții dificile în Turcia. Focoasa blondină a ajuns pe mâinile medicilor pentru o operație de liposucție.

„Am avut o problemă de sănătate și am făcut această operație pentru mine. Este una dintre cele mai grele și riscante operații. Mă simt cât se poate de bine după operație, care zic eu că este complexă, tocmai ce am ieșit din spital. Acum stau în recuperare, mai stau câteva zile, sunt plecată din țară, sunt în Turcia, aici a avut loc intervenția.

Toată lumea a fost foarte atentă cu mine. Am auzit diverse păreri, unele mai aiurea despre Turcia și cumva mi-a fost frică. Cum am trecut eu prin toate problemele pe care le-am avut, mi-a fost frică să plec de la noi din țară, dar acum mă bucur că am ales să vin aici, chiar a fost decizia corectă pentru mine.

Dumnezeu a făcut să fiu aici, pentru că eram programată la alți doctori, la noi în România, și cumva așa s-a întâmplat, și mă bucur din suflet, pentru că totul a ieșit foarte bine, operația a decurs foarte bine și recuperarea post operatorie, nu am avut dureri cum am auzit în alte cazuri, că sunt dureri destul de mari la această operație, este una dintre cele mai grele și riscane operații.”, a povestit Loredana Chivu la Antena Stars.

Răsturnare de situație la Chefi la cuțite ▶ Vezi ce s-a întâmplat după eliminarea neașteptată din episodul 31