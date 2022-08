Loredana Chivu s-a pozat într-o ipostază neașteptat de provocatoare, pe un șezlong. Cum arată doar în costum de baie

Loredana Chivu nu s-a mai ascuns deloc și a publicat o imagine în care a apărut în cea mai provocatoare ipostază de până acum. Fosta asistentă tv din emisiunea lui Dan Capatos a mers la piscină și s-a pozat într-o ipostază neașteptată.

Loredana Chivu, în cea mai provocatoare ipostază posibilă. Cum a pozat pe un șezlong, în costum de baie

Loredana Chivu nu a mai ținut cont de privirile oamenilor de la piscină și s-a pozat într-o ipostază care pentru mulți oameni ar părea indecentă. Aceasta a împărtășit și cu fanii o fotografie din locații, iar unii dintre ei au fost supărați că a pozat mult prea indecent.

Fosta astistentă tv a uimit pe toată lumea cu poziția în care s-a fotografiat, iar criticile au apărut imediat. Desigur, pe lângă mesajele în care fanii i-au spus că se poartă indecent, au fost foarte mulți internauți care au apreciat mult modul în care a decis să se fotografieze.

Loedna Chivu s-a dus de urgență în Turcia pentru o operație importantă. Care este starea e sănătate a vedetei

''Am avut o problemă de sănătate și am făcut această operație pentru mine. Este una dintre cele mai grele și riscante operații. Mă simt cât se poate de bine după operație, care zic eu că este complexă, tocmai ce am ieșit din spital. Acum stau în recuperare, mai stau câteva zile, sunt plecată din țară, sunt în Turcia, aici a avut loc intervenția.

Toată lumea a fost foarte atentă cu mine. Am auzit diverse păreri, unele mai aiurea despre Turcia și cumva mi-a fost frică. Cum am trecut eu prin toate problemele pe care le-am avut, mi-a fost frică să plec de la noi din țară, dar acum mă bucur că am ales să vin aici, chiar a fost decizia corectă pentru mine.

Dumnezeu a făcut să fiu aici, pentru că eram programată la alți doctori, la noi în România, și cumva așa s-a întâmplat, și mă bucur din suflet, pentru că totul a ieșit foarte bine, operația a decurs foarte bine și recuperarea post operatorie, nu am avut dureri cum am auzit în alte cazuri, că sunt dureri destul de mari la această operație, este una dintre cele mai grele și riscane operații.'', a declarat Loredana Chivu pentru Antena Stars.

''Operația a durat cam trei ore, trei ore și jumătate... Am mai stat puțin la reanimare, iar când am ajuns în salon eram complet trează, eram complet fresh. M-am simțit foarte bine după operație și lucrul ăsta m-a uimit, pentru că nu mă așteptam, mă așteptam să fiu foarte rău, pentru că totuși am avut anestezie totală, am fost intubată.

Am avut o problemă de sănătate și am făcut această operație pentru mine. Oricum știam dinainte că o să am această operație și știam că am nevoie de un anumit număr de kilograme, ca să fac această operație, să-mi iasă bine, așa cum îmi doream eu. Din această cauză, eu nu m-am simțit niciodată grasă și eu am pus pe mine oarecum intenționat.'', a mai spus Loredana Chivu la Antena Stars.

