Loredana Chivu, cadoul de 380.000 de euro. Ce a primit fosta asistentă TV i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Loredana Chivu se numără printre cele mai frumoase și controversate femei din showbiz-ul românesc. Aceasta impresionează de fiecare dată cu aparițiile sale sexy de pe micile ecrane, cât și cu cele din mediul online, unde se lasă fotografiată în cele mai incendiare ipostaze și cele mai provocatoare ținute.

Fosta asistentă TV este posesoarea unui trup de zeiță și se mândrește cu calitățile sale fizice e câte ori are ocazia, iar admiratorii nu lipsesc nici ei din peisaj. Blondina primește foarte multe complimente pentru modul în care arată, dar și cadouri luxoase din partea bărbaților care își doresc să o cucerească, însă de data aceasta a lăsat pe toată lumea cu gura căscată.

Ce cadou a primit Loredana Chivu

De curând, Loredana Chivu și-a surprins prietenii virtuali cu o veste surprinzătoare. Aceasta a primit cadou o mașină în valoare de 380.000 de euro, mai exact, mașina visurilor sale, un Lamborghini Urus din anul 2021. Cei 724 mii de urmăritori de pe Instagram au rămas uimiți de ceea ce a primit blondina, dar nu au ezitat să o întrebe și despre cel care i-a oferit acest bolid de lux.

Vedeta a încărcat mai multe fotografii cu noua sa mașină, pe lângă cadoul spectaculos, blondina a primit și un buchet mare de trandafiri roși, semn că este iubită și apreciată de cel care a decis să îi facă acest cadou.

"Happy me, new love 🖤💣🔥Lamborghini Urus #2021 #dreamcar #luxurylifestyle #blessed", a fost descrierea pe care a pus-o Loredana Chivu la descrierea pozelor, vizibil fericită și impresionată de cadou.

Imaginile au strâns mai bine de 15 mii de aprecieri și foarte multe reacții pozitive, semn că blondina este apreciată și îndrăgită de foarte multe persoane. Printre cei care i-au comentat se află și Vica Blochina, care i-a adăugat 9 inimioare roși.

Prietenii virtuali nu au încetat să reacționeze la imagini. Aceștia au ținut neapărat să o felicite pentru noua sa achiziție și să îi ofere complimente.

"Bravo ție!!! Ești frumoasa, tânăra, bucură-te de viața și traiește din plin. Ești de apreciat.", "Super tare!!! 😮😮💯💯Oare cât costa o asemenea minunăție??" sau "Felicitări ❤️❤️🔥🔥 , să o stăpânești sănătoasă 😍 și fără incidente, pupici!😘😘", au fost câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online, care și-au dorit să îi transmită laude și felicitări pentru bolidul de lux.

Loredana Chivu se confruntă cu probleme de sănătate

În luna ianuarie, fosta asistentă TV a vorbit despre problemele de sănătate cu care se confruntă. Aceasta a trecut prin momente cumplite și starea sa nu era tocmai una bună, mai mult decât atât, blondina a fost găsită de medici inconștientă în casă.

”Astăzi când m-am trezit, am avut dureri foarte puternice în partea abdomenului, extrem de puternice. Am stat așa timp de 4 ore, după care familia mea a hotărât să cheme salvarea pentru că nu eram prea conștientă. Până să vină salvarea, pentru că a durat ceva timp, undeva la 50 de minute, din ce știu de la apropiații mei, am fost cumva într-o stare de inconștiență.

M-am trezit în momentul în care cei doi medici de la ambulanță au intrat la mine în casă și m-au întrebat ce am. Am descoperit că am probleme cu rinichiul, pe partea dreaptă. Mi-au pus perfuzii și m-au stabilizat pe moment.”, a declarat Loredana Chivu într-un interviu pentru Showbiz Report, de la Antena Stars.