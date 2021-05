Loredana, fotografia în furou care a pus pe jar imaginația fanilor. Cum s-a lăsat pozată artista în intimitatea casei

Loredana, artista de excepție care își surprinde mereu fanii cu fotografii în ipostaze incendiare, a postat pe contul său de Instagram o fotografie în furou, lăsând formele la vedere.

Loredana Groza se laudă cu o siluetă de invidiat și un chip fără cusur, veșnic tânăr. Vedeta știe mereu ce ținute să aleagă pentru a-și pune în evidență formele. Frumoasa artistă este o fire dezinvoltă și încrezătoare, fiind foarte sigură pe calitățile ei, atât fizice, cât și muzicale.

Blondina uimește la fiecare apariție, fiind extrem de sexy și feminină, chiar și la cei 50 de ani săi. De curând, artista a postat pe contul său de Instagram 2 fotografii din intimitatea casei sale, purtând lenjerie intimă de culoare neagră și un furou asortat, din mătase.

Loredana s-a fotografiat stând pe scările din interiorul casei, lăsând la vedere picioarele sexy și frumos sculptate la sală, dar și decolteul adânc, care a atras atenția fanilor. Fotografia ei a strâns mii de aprecieri, iar fanii i-au apreciat îndrăzneala în comentarii, lăudând-o pentru frumusețea ei.

Loredana, colaborarea anului cu cei mai în vogă maneliști

Loredana, Jador, Florin Salam, Costi, Culiță Sterp, Baboiash, Ștefan de la Barbulești, Nicu Paleru, Adi de la Vâlcea, Jean de la Craiova și Vali Vijelie lansează împreună „Fericire” și „Bună dimineața”.

Pentru prima oară împreună, unele dintre cele mai cunoscute și apreciate voci din România fac echipă pentru un proiect excepțional format din două single-uri inedite. În doar o oră, clipul a strâns peste 40.000 de vizualizări.

Loredana Groza colaborează cu Jador, Florin Salam, Costi, Culiță Sterp, Baboiash, Ștefan de la Bărbulești, Nicu Paleru, Adi de la Vâlcea, Jean de la Craiova și Vali Vijelie pentru o poveste muzicală în două părți: „Fericire” și „Bună dimineața”.

„Muzica este iubire! Muzica este fericire! Muzica e un limbaj universal, trece dincolo de limbă, culoarea pielii, conturi în bancă... De fiecare dată am cântat cu plăcere orice gen muzical. Am fost primul artist din România care a făcut cross over cu hip hop, muzică lăutărească, folclor, gipsy music, electro, trap, reușind să scot din underground în atenția marelui public artiști și stiluri muzicale. De fiecare dată mă implic total, cu pasiune în orice proiect. Le mulțumesc fanilor mei și tuturor pentru că m-au făcut să mă simt ca o regină. Tzuki. Lori din Onești", povestește artista.

Producer-ul din spatele acestui proiect este nimeni altul decât Costi, cel care a creat această colaborare surpriză cu Loredana Groza, Jador, Florin Salam, Costi, Culiță Sterp, Baboiash, Ștefan de la Bărbulești, Nicu Paleru, Adi de la Vâlcea, Jean de la Craiova și Vali Vijelie pentru două piese ce se vor auzi vara aceasta: „Fericire” și „Bună dimineața”, însoțite de un videoclip plin de culoare, eye candy, în regia lui Alex Ceaușu.