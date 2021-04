Răspunsul Loredanei Groza la întrebarea lui Mihai Bendeac: "Vrei să fii soția mea?" Care a fost reacția actorului

Mai în glumă, mai în serios, Mihai Bendeac a adăugat un comentariu la fotografia pe care Loredana o postase pe pagina sa de Facebook. În comentariu, juratul iUmor a îndrăznit să scrie “Vrei să fii soția mea?”, însoțit și de un “Lori, mă vrei?”. El a dat share pe Insta Stories și aștepta să vadă care va fi reacția Loredanei Groza, dacă aceasta avea să îi răspundă.

Mesajele dintre Mihai Bendeac și Loredana Groza

Surprinzător, frumoasa artistă pare că i-a intrat în joc și a repostat Insta Story-ul lui Bendeac pe contul ei de Instagram, cu răspunsul “Mai întrebi?”.

Mihai Bendeac a fost extrem de uimit de răspunsul ei și a repostat Story-ul, scriind “Trebuie să-mi anunț familia. Chem un echipaj SMURD să fie aici în caz de ceva”. Chiar dacă probabil acest schimb de mesaje a fost mai mult în glumă, e posibil ca Mihai să o simpatizeze mai mult pe Loredana Groza.

Actorul a mai menționat într-o serie de InstaStories ieri că dorește să comenteze și el noua piesă și noul videoclip al Loredanei filmat alături de cei mai de seamă maneliști ai momentului.

Loredana Groza, colaborarea anului cu 11 maneliști

Pentru prima oară împreună, unele dintre cele mai cunoscute și apreciate voci din România fac echipă pentru un proiect excepțional format din două single-uri inedite. În doar o oră, clipul a strâns peste 40.000 de vizualizări.

În acest nou videoclip, artista a abordat două ținute, una extrem de colorată și sexy, iar cealaltă este complet albă, cu o pălărie în formă de trandafir.

Loredana apare în videoclip înconjurată de toți cei 11 artiști care dansează pe ritmuti orientale alături de ea. Ca o regină, cu un look extravagant, Loredana a ales o ținută care combină mai multe stiluri.

Loredana Groza colaborează cu Jador, Florin Salam, Costi, Culiță Sterp, Baboiash, Ștefan de la Bărbulești, Nicu Paleru, Adi de la Vâlcea, Jean de la Craiova și Vali Vijelie pentru o poveste muzicală în două părți: „Fericire” și „Bună dimineața”.

„Muzica este iubire! Muzica este fericire! Muzica e un limbaj universal, trece dincolo de limbă, culoarea pielii, conturi în bancă... De fiecare dată am cântat cu plăcere orice gen muzical. Am fost primul artist din România care a făcut cross over cu hip hop, muzică lăutărească, folclor, gipsy music, electro, trap, reușind să scot din underground în atenția marelui public artiști și stiluri muzicale. De fiecare dată mă implic total, cu pasiune în orice proiect. Le mulțumesc fanilor mei și tuturor pentru că m-au făcut să mă simt ca o regină. Tzuki. Lori din Onești", povestește artista.