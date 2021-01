Loredana Groza face senzație la înălțime, într-o pereche de colanți. Cum s-a filmat diva la munte, printre nămeți

În luna decembrie s-a terminat competiția X Factor, iar jurata a adus pe piață noi proiecte muzicale, alături de finalistul său, Adrian Petrache.

Vezi mai mult eimagini în GALERIA FOTO.

De Anul Nou Loredana și Andrian Petrache au lansat un nou duet împreună: What Are You Doing New Year’s Eve”, iar imediat după Finala X Factor 2020, cei doi au lansat piesa „Efemer”, pe care au interpretat-o în premieră pe scena competiției de la Antena1.

Citește și: Loredana și Adrian Petrache au lansat melodia "Efemer". Cum au fost surprinși cei doi în videoclip

Piesa a fost foarte bine primită de fanii Loredanei:

„În sfârșit o piesă adevărată, care merită să ajungă acolo sus unde îi este locul." sau "Sunteți extraordinari împreună! Semănați atât de mult unul cu celălalt! Și inima vă bate la unison.... Pentru că muzica este viața voastră! O melodie nemuritoare, superba. Bravo,LOREDANA! Ai renăscut!", au fost câteva dintre mesajele oamenilor din mediul online, care au rămas surprinși de gestul artistei și de talentul celor doi.

Adrian Petrache, despre Loredana: Ești cu adevărat regină! Cea mai frumoasă, nebună, bună, artistă, divă

Adrian Petrache s-a declarat impresionat de devotamentul și implicarea Loredanei, mentroul său în competiția X Faxtor 2020. Adrian Petrache i-a mulțumit Loredanei pentru toate sfaturile și pentru că i-a fost și mentor și prieten.

„Evoluția mea în aceasta emisiune se datorează ție, pentru ca tu ești cea care a avut încredere în mine de la început pana la sfârșit. Chiar mai multă încredere decât aveam eu în mine! În audiții, când s-a anunțat că în sezonul 9 Lori se va ocupa de baieti… nu știam cum să reacționez pentru că nu îmi imaginam că ne vei acorda atâta atenție, implicare și mai ales sfaturi și nu doar muzicale.

Citește și: Finala X Factor 2020. Adrian Petrache și Loredana, show plin de pasiune: „A fost un moment cum n-am mai văzut pe această scenă”

Ai făcut tot posibilul să fiu eu bine… Sa fiu mulțumit, liniștit și să îți dau ție toate gândurile și emoțiile rele, ca tu sa îmi dai înapoi încredere, lumină și poftă de cântat" exact așa a fost. Dacă nu erai tu nu se mai întâmpla nimic.

Sunt recunoscător și bucuros din tot sufletul meu că am avut șansa să te cunosc, să vorbim, să râdem, să îmi asculți și mie părerile și chiar sa le iei în considerare, SĂ FIM PRIETENI!

Ești cu adevărat regină! Cea mai frumoasă, nebună, bună, artistă, divă”, a scris Adrian Petrache pe contul său de Instagram.