Loredana s-a costumat în Barbie. Oamenii de pe internet nu au putut face diferența dintre ea și păpușă

Cântăreața uimește cu fiecare apariție. Extravagantă așa cum ne-a învățat, Loredana a preluat cel mai în vogă trend și s-a îmbrăcat și ea ca păpușa Barbie. Iată cum a arătat! Fanii nu au putut face diferența dintre ea și o păpușă din plastic!

„Nicio operație estetică. Nu am silicoane, nu am liftinguri. Nici n-aș avea timp să fac asta, chiar dacă poate, cine știe!? Nu sunt împotriva lor și admir femeile care încearcă să arate bine indiferent de vârstă și au curajul să se transforme, dar cred că sunt în ziua de astăzi atâtea posibilități să arăți bine fără să faci lucruri radicale, ținând dietă, făcând sport, având grijă de corpul tău, de fața ta, sunt tratamente, sunt chestii total neinvazive care te ajută să fii <<oau>>!”, a povestit Loredana , în exclusivitate, pentru Antena Stars .

