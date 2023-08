Loredana a purtat cel mai sexy sutien din latex pe rețelele sociale. În ce ipostaze a putut să apară și ce au spus fanii

Loredana s-a pozat într-o ipostază inedită pe rețelele de sociale, cu bustul generos la vedere, iar fanii i-au scris mai multe mesaje de apreciere.

„Nicio operație estetică. Nu am silicoane, nu am liftinguri. Nici n-aș avea timp să fac asta, chiar dacă poate, cine știe!? Nu sunt împotriva lor și admir femeile care încearcă să arate bine indiferent de vârstă și au curajul să se transforme, dar cred că sunt în ziua de astăzi atâtea posibilități să arăți bine fără să faci lucruri radicale, ținând dietă, făcând sport, având grijă de corpul tău, de fața ta, sunt tratamente, sunt chestii total neinvazive care te ajută să fii <<oau>>!”, a povestit Loredana , în exclusivitate, pentru Antena Stars.

