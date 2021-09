Loredana, jurata X Factor, s-a fotografiat în ambulanță. Imaginea care i-a speriat pe fani

Celebra artistă a postat pe contul său de Instagram o fotografie care i-a speriat pe urmăritorii ei. Loredana, în vârstă de 51 ani, a postat o poză în care apare întinsă pe o targă, în ambulanță, purtând un tricou negru.

Loredana, fotografia din ambulanță

În poză se văd și niște fire, ca și cum cântăreața ar fi conectată la ceva aparate pentru măsurareea pulsului. Fanii nu au crezut că vor vedea vreodată o asemenea poză. La descrierea fotografiei, Loredana a scris:

“Feeling better.

Thank you for all your care and support

All my love & gratitude x” ( Mă simt mai bine. Vă mulțumesc pentru grijă și sprijin. Vă transmit toată dragostea și mulțumirea)

Deși nu a dorit să explice motivul pentru care a avut nevoie de intervenția medicilor, Loredana, care era destul de palidă în fotografie, a anunțat că se simte mai bine.

Fanii au reacționat imediat la poza artistei, urându-i multă sănătate. Nimeni nu ar fi știut dacă artista suferă de probleme de sănătate sau dacă urmează în prezent un tratament pentru care ar fi avut nevoie de ajutorul medicilor.

În urmă cu doar câteva zile, Loredana a cântat la nunta Simonei Halep și a lui Toni Iuruc, făcând un show de senzație, așa cum a obișnuit pe toată lumea, cu talentul și vocea ei de excepție. Urmăritorii vedetei i-au trimis mesaje în secțiunea de comentarii, încuranjând-o și spunându-i să aibă mai multă grijă de ea.

Viața de artist, cu multe ore pe zi de repetiții și un program încărcat poate duce adesea la epuizare și probabil acest lucru a afectat-o și pe frumoasa Loredana.

"Take care. Sănătate."

"❤️❤️😢😢 ai grija de tine"

"Sanatate! Ce s a intamplat? 😢"

Loredana în noul sezon X Factor

Delia, Loredana, Ștefan Bănică și Florin Ristei au aflat de ce grupuri de vor ocupa fiecare în parte. Astfel că, Răzvan și Dani i-au încurajat pe cei patru să ia plicurile care se aflau lipite de masa de la care aceștia jurizează și să citească pe rând ce categorie i-a fost oferită pentru a coordona în acest sezon.

„Vreau să verificați fiecare dintre voi sub masă. Să scoateți și să arătați la cameră. Florin Ristei va conduce gategoria de Fete. Loredana va conduce categoria Mixt. Delia are Grupuri. Ștefan Bănică are Băieți”, au fost dezvăluirile făcute de prezentatori cu ajutorul celor 4 jurați.

Loredana și-ar fi dorit ea mai mult categoria de Băieți, însă categoriile au fost deja împărțite.

Pe parcursul celui de-al zecelea sezon, fanii X Factor vor avea ocazia să își exprime preferințele față de concurenți chiar în timpul reprezentației acestora, prin intermediul aplicației Antena 1.

