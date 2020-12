Loredana, răvășitoare cu un decolteu adânc la o ținută plină de paiete. Cum a ales să iasă în public artista

Citește și: Loredana Groza: ”Adolescența e sinonimă cu a fi rebel, să nu îi judecăm prea aspru pe copiii noștri”.

"Secretul e să nu fii gelos, să ai încredere, să îi lași spațiu mereu celui de lângă tine, să nu îl sufoci, să nu îl controlezi, și atunci când există acea încredere și acea relaxare, degajare, cred că relația nu e atât de solicitantă. Suntem în showbiz amândoi, și atunci înțelegem problemele și putem să ne susținem reciproc", spune Loredana potrivit Viva.ro

Loredana, show total la X Factor

În sezonul cu numărul 9, Loredana, Delia, Ștefan Bănică și Florin Ristei au aflat încă de la început mentorul cărei grupe vor fi, ceea ce i-a făcut să ia decizii mult mai strategice.

Așadar, în sezonul 9 X Factor, Loredana este mentorul grupei de băieți sub 24 de ani, Florin Ristei a primit Grupurile, Ștefan Bănică căută factorul X în rândul fetelor de sub 24 de ani, în timp ce Delia crede că are categoria câștigătoare: Mixt este grupul pentru concurenți de peste 24 de ani.

Jurata X Factor, Loredana, poate fi văzută în cel de-al nouălea sezon al emisiunii de la ora 20.30, la Antena 1.